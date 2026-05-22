Марію Марусяк обрано головою Рахівського районного суду Закарпатської області

Шляхом таємного голосування Марію Марусяк обрали головою Рахівського райсуду Закарпатської області.

У Рахівському районному суді Закарпатської області відбулися збори суддів, на яких розглянули питання обрання голови суду.

За результатами таємного голосування головою суду обрано Марію Марусяк. Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голову суду обирають строком на три роки, але не довше строку повноважень судді.

