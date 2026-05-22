Прикордонний загін не компенсував 42,9 тисяч грн ПДФО експрикордоннику: суд визнав дії незаконними

Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправною невиплату колишньому військовослужбовцю Держприкордонслужби компенсації 42,9 тис. грн ПДФО, утриманого із донарахованого грошового забезпечення.

Одеський окружний адміністративний суд розглянув у порядку письмового провадження адміністративну справу № 420/2737/26 за позовом колишнього військовослужбовця до прикордонного загону Державної прикордонної служби України щодо визнання протиправними дій з невиплати компенсації податку на доходи фізичних осіб, утриманого із сум грошового забезпечення, виплаченого на виконання судового рішення.

Суд дійшов висновку про часткове задоволення позову та визнав протиправною невиплату грошової компенсації суми ПДФО, утриманої із донарахованого грошового забезпечення.

Суть справи

Позивач проходив військову службу у прикордонному загоні Державної прикордонної служби України з 18 квітня 2019 року по 18 березня 2025 року. На підставі наказу начальника прикордонного загону його було виключено зі списків особового складу та всіх видів забезпечення.

Раніше рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 30 червня 2025 року у справі №420/14327/25, залишеним без змін постановою П’ятого апеляційного адміністративного суду від 23 жовтня 2025 року, було визнано протиправними дії військової частини щодо обчислення та виплати грошового забезпечення без урахування встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатних осіб за 2020–2023 роки. Суд зобов’язав військову частину здійснити перерахунок та виплату грошового забезпечення і додаткових видів забезпечення з урахуванням відповідних тарифних коефіцієнтів.

На виконання зазначеного рішення суду відповідач здійснив перерахунок грошового забезпечення. Відповідно до довідки-розрахунку, загальна сума нарахувань становила 238 613,37 грн, з яких було утримано військовий збір у розмірі 11 930,67 грн та податок на доходи фізичних осіб у сумі 42 950,41 грн. До виплати позивачу було перераховано 183 682,30 грн.

Позивач вважав протиправним те, що при виплаті донарахованого грошового забезпечення відповідач не здійснив одночасної виплати грошової компенсації суми податку на доходи фізичних осіб, утриманого із зазначених виплат. У зв’язку з цим він звернувся до суду з вимогою визнати дії військової частини протиправними та зобов’язати її нарахувати і виплатити компенсацію утриманого ПДФО у розмірі 42 950,41 грн.

Відповідач у відзиві на позов зазначив, що як податковий агент був зобов’язаний утримати передбачені законом податки та збори при виконанні судового рішення. Водночас відповідач вказував, що право на судовий захист виникає лише у разі порушення прав особи.

Позиція та висновки суду

Суд проаналізував положення пункту 168.5 статті 168 Податкового кодексу України та Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2004 року №44.

Суд зазначив, що відповідно до Порядку №44 грошова компенсація сум податку з доходів фізичних осіб виплачується військовослужбовцям для повного відшкодування утриманих сум ПДФО з грошового забезпечення та інших виплат, право на які вони набули у зв’язку з проходженням служби. Така компенсація має виплачуватися одночасно з виплатою відповідного грошового забезпечення.

Також суд врахував правові висновки Верховного Суду, викладені, зокрема, у постановах від 27 липня 2023 року у справі №380/813/22, від 27 червня 2024 року у справі №580/602/22, а також у постановах від 25 червня 2020 року у справі №825/761/17 та від 22 червня 2018 року у справі №812/1048/17. Верховний Суд у зазначених рішеннях дійшов висновку, що військовослужбовці, у тому числі звільнені зі служби, мають право на отримання компенсації сум ПДФО, утриманих із грошового забезпечення, виплаченого у зв’язку з проходженням служби.

Оцінюючи спірні правовідносини, суд встановив, що військова частина під час виконання рішення у справі №420/14327/25 утримала із нарахованого грошового забезпечення ПДФО у сумі 42 950,41 грн, однак одночасно не виплатила позивачу передбачену законом компенсацію цієї суми.

У зв’язку з цим суд дійшов висновку про протиправність дій відповідача саме щодо невиплати компенсації суми податку на доходи фізичних осіб, а не щодо самого утримання ПДФО із суми грошового забезпечення.

Рішенням суду позов задоволено частково. Суд визнав протиправними дії військової частини щодо невиплати компенсації ПДФО та зобов’язав відповідача нарахувати і виплатити позивачу грошову компенсацію у розмірі 42 950,41 грн, утриману із грошового забезпечення, виплаченого на виконання попереднього судового рішення. В іншій частині позову суд відмовив.

