Імпорт риби в Україні можуть частково замістити вітчизняним виробництвом

Україна планує скоротити залежність від імпорту рибної продукції.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна має ресурси для розвитку аквакультури, однак значна частина рибної продукції на внутрішньому ринку наразі забезпечується імпортом.

Питання підтримки вітчизняного виробництва та модернізації переробних потужностей обговорювали під час міжвідомчої наради на Хмельниччині. Про це повідомили у Комітеті Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

Зазначається, що нині внутрішній попит на рибну продукцію значною мірою забезпечується імпортом. Водночас Україна володіє достатнім природним і виробничим потенціалом для розвитку аквакультури, модернізації переробки та поступового скорочення імпортозалежності. Для держави це питання стосується не лише економіки, а й продовольчої безпеки та підтримки національного виробництва.

З 2022 року профільний комітет працює над реформуванням галузі. Основними завданнями законодавчих змін є інтеграція до європейського ринку та підвищення прозорості сектору.

У Комітеті розповіли, що одним із ключових напрямів визначено адаптацію галузі до стандартів ЄС та вдосконалення системи простежуваності рибної продукції — від вилову до кінцевого споживача.

Окрему увагу приділяють залученню внутрішніх та міжнародних інвестицій. За оцінками експертів, інвестиції в рибне господарство можуть забезпечити значний економічний ефект як для бізнесу, так і для бюджетів різних рівнів.

Наразі спільно з Міністерством економіки, Держрибагентством та представниками інших державних структур опрацьовуються механізми розширення присутності української рибної продукції у державних закупівлях та усунення бар’єрів для вітчизняних виробників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.