  В Украине

Импорт рыбы в Украину могут частично заместить отечественным производством

07:18, 22 мая 2026
Украина намерена сократить зависимость от импорта рыбной продукции.
Украина имеет ресурсы для развития аквакультуры, однако значительная часть рыбной продукции на внутреннем рынке обеспечивается импортом.

Вопросы поддержки отечественного производства и модернизации перерабатывающих мощностей обсуждали во время межведомственного совещания в Хмельницкой области. Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по аграрной и земельной политике.

Отмечается, что внутренний спрос на рыбную продукцию в значительной степени обеспечивается импортом. В то же время, Украина обладает достаточным природным и производственным потенциалом для развития аквакультуры, модернизации переработки и постепенного сокращения импортозависимости. Для государства этот вопрос касается не только экономики, но и продовольственной безопасности и поддержки национального производства.

С 2022 профильный комитет работает над реформированием отрасли. Основными задачами законодательных изменений является интеграция в европейский рынок и повышение прозрачности сектора.

В Комитете рассказали, что одним из ключевых направлений определена адаптация отрасли к стандартам ЕС и усовершенствование системы прослеживаемости рыбной продукции — от лова до конечного потребителя.

Особое внимание уделяется привлечению внутренних и международных инвестиций. По оценкам экспертов, инвестиции в рыбное хозяйство могут обеспечить значительный экономический эффект как для бизнеса, так и для бюджетов разных уровней.

В настоящее время совместно с Министерством экономики, Госрыбагентством и представителями других государственных структур прорабатываются механизмы расширения присутствия украинской рыбной продукции в государственных закупках и устранения барьеров для отечественных производителей.

