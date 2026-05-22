Импорт рыбы в Украину могут частично заместить отечественным производством

Украина намерена сократить зависимость от импорта рыбной продукции.

Украина имеет ресурсы для развития аквакультуры, однако значительная часть рыбной продукции на внутреннем рынке обеспечивается импортом.

Вопросы поддержки отечественного производства и модернизации перерабатывающих мощностей обсуждали во время межведомственного совещания в Хмельницкой области. Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по аграрной и земельной политике.

Отмечается, что внутренний спрос на рыбную продукцию в значительной степени обеспечивается импортом. В то же время, Украина обладает достаточным природным и производственным потенциалом для развития аквакультуры, модернизации переработки и постепенного сокращения импортозависимости. Для государства этот вопрос касается не только экономики, но и продовольственной безопасности и поддержки национального производства.

С 2022 профильный комитет работает над реформированием отрасли. Основными задачами законодательных изменений является интеграция в европейский рынок и повышение прозрачности сектора.

В Комитете рассказали, что одним из ключевых направлений определена адаптация отрасли к стандартам ЕС и усовершенствование системы прослеживаемости рыбной продукции — от лова до конечного потребителя.

Особое внимание уделяется привлечению внутренних и международных инвестиций. По оценкам экспертов, инвестиции в рыбное хозяйство могут обеспечить значительный экономический эффект как для бизнеса, так и для бюджетов разных уровней.

В настоящее время совместно с Министерством экономики, Госрыбагентством и представителями других государственных структур прорабатываются механизмы расширения присутствия украинской рыбной продукции в государственных закупках и устранения барьеров для отечественных производителей.

