В Киеве скульптуры малышей-основателей на Почтовой площади одели в вышиванки – фото

В День вышиванки в Киеве скульптуры «Малышей» на Почтовой площади одели в вышиванки. Об этом сообщил автор памятника Владимир Журавель.

В этом году для образов использовали традиционные вышиванки из разных регионов Украины. В частности, Лыбедь одели в вышиванку из Черниговщины, Кия — из Волыни, Щека — из Закарпатья, а Хорива — из Киевщины.

Также автор композиции анонсировал следующее переодевание «Малышей», которое планируют провести ко Дню Киева 30–31 мая.

