В Гоструда объяснили, как подтвердить вручение пострадавшему акта по форме Н-1

В соответствии с требованиями Порядка расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 № 337, работодатель обязан предоставить пострадавшему, членам его семьи или уполномоченному ими лицу утвержденный акт по форме Н-1.

Государственная служба Украины по вопросам труда объяснила, каким образом может фиксироваться факт вручения (предоставления) указанного акта.

Согласно пункту 62 Порядка, все несчастные случаи и/или острые профессиональные заболевания (отравления), произошедшие на производстве, регистрируются в журнале по форме согласно приложению 26.

Формой Журнала регистрации лиц, пострадавших от несчастных случаев (острых профессиональных заболеваний (отравлений) на производстве), определенной приложением 26 к Порядку, предусмотрена отметка о дате выдачи акта по форме Н-1, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) и подпись лица, его получившего.

Перечень документов и их копий, относящихся к материалам расследования (специального расследования) несчастного случая на производстве, определен пунктом 49 Порядка.

Копия документа, удостоверяющего получение пострадавшим, членами его семьи или уполномоченным ими лицом акта по форме Н-1, не входит в указанный перечень.

Вместе с тем, с целью документальной фиксации факта выполнения работодателем требований абзаца девятого пункта 47 Порядка, руководствуясь абзацем шестым пункта 45 и абзацами двадцать восьмым, тридцать седьмым пункта 49 Порядка, работодатель имеет право приобщить к материалам расследования (специального расследования) несчастного случая на производстве надлежащим образом заверенные копии из Журнала регистрации лиц, пострадавших от несчастных случаев (острых профессиональных заболеваний (отравлений) на производстве), содержащие отметку о дате выдачи акта по форме Н-1, фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) и подпись лица, его получившего.

