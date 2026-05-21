  1. В Украине
  2. / Общество

Как украинцам в Польше подключить членов семьи к своему медицинскому страхованию

22:00, 21 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Оформление возможно через ZUS, работодателя или центр занятости.
Как украинцам в Польше подключить членов семьи к своему медицинскому страхованию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Посольство Украины в Польше пояснило украинцам, как подключить членов семьи к медицинскому страхованию Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В диппредставительстве напомнили, что такую возможность имеют украинцы, которые официально работают в Польше, ведут предпринимательскую деятельность и платят взносы в Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), а также зарегистрированы как безработные в польском центре занятости.

Чтобы подключить членов семьи к своему медицинскому страхованию (NFZ), нужно сообщить об этом своему работодателю (плательщику взносов ZUS) или — если вы ведете предпринимательскую деятельность — непосредственно обратиться в ZUS.

Где и как это сделать

Куда обращаться

  • Работник: сообщите о члене семьи работодателю (в отдел кадров или бухгалтерию).
  • Лицо, ведущее предпринимательскую деятельность: подайте форму непосредственно в ZUS.
  • Безработное лицо: если вы зарегистрированы в центре занятости, сообщите о членах семьи именно там.

Кого можно подключить

К страхованию можно добавить членов семьи, которые не имеют собственного права на страхование (например, не работают и не зарегистрированы как безработные):

  • детей (родных, усыновленных, детей мужа/жены);
  • внуков;
  • мужа или жену;
  • родителей, дедушек и бабушек (если они ведут общее домохозяйство с застрахованным лицом).

Ребенок может быть застрахован как член вашей семьи до достижения 18 лет. Если он продолжает обучение в школе или получает образование в высшем учебном заведении либо в докторантуре, он имеет право на медицинское страхование через вас до достижения 26 лет. Если ребенок имеет подтвержденную значительную степень инвалидности или соответствующий равнозначный статус, он имеет право на медицинское страхование через вас без возрастных ограничений.

Кого нельзя включить в страхование

  • партнера/партнершу в незарегистрированных отношениях (сожителя/сожительницу);
  • члена семьи, который имеет собственный трудовой договор, договор поручения или ведет предпринимательскую деятельность.

Какие документы нужны, если вы ведете предпринимательскую деятельность и хотите включить своих близких в свое медицинское обеспечение

Необходимо заполнить форму ZUS ZCNA (заявление о внесении данных членов семьи для целей медицинского страхования).

Регистрация члена семьи в системе страхования является бесплатной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша страховка Украина трудовые отношения

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

За разглашение персональных данных придется заплатить штраф до 34 тысяч гривен

Защита персональных данных в Украине предусматривает различные виды ответственности — от штрафов до уголовной, в зависимости от вида нарушения.

Суды до сих пор не выработали единый подход к ответственности работодателей в делах об инклюзивности — какие проблемы фиксирует практика

Инклюзивность в Украине постепенно выходит за рамки социальной политики и становится отдельным стандартом в судебной и правоприменительной практике.

Верховный Суд разъяснил, как перевозчику защититься от штрафов за отсутствие тахографа

Как перевозчику удалось отменить штрафы на 85 000 грн, и какие аргументы ВС важны для бизнеса.

Должно ли государство платить за вред, нанесенный законом, который признали неконституционным — Верховный Суд высказал позицию

Может ли гражданин требовать возмещения убытков от государства в административном суде, если закон, на основании которого он был уволен, впоследствии признали неконституционным.

ВСП отказал в увольнении судьи Дмитрия Чернова и вернул материалы в ВККС

Высший совет правосудия отклонил представление Высшей квалификационной комиссии судей о увольнении судьи Ирпенского городского суда Киевской области Дмитрия Чернова.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]