Как украинцам в Польше подключить членов семьи к своему медицинскому страхованию

Оформление возможно через ZUS, работодателя или центр занятости.

Посольство Украины в Польше пояснило украинцам, как подключить членов семьи к медицинскому страхованию Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

В диппредставительстве напомнили, что такую возможность имеют украинцы, которые официально работают в Польше, ведут предпринимательскую деятельность и платят взносы в Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), а также зарегистрированы как безработные в польском центре занятости.

Чтобы подключить членов семьи к своему медицинскому страхованию (NFZ), нужно сообщить об этом своему работодателю (плательщику взносов ZUS) или — если вы ведете предпринимательскую деятельность — непосредственно обратиться в ZUS.

Где и как это сделать

Куда обращаться

Работник: сообщите о члене семьи работодателю (в отдел кадров или бухгалтерию).

Лицо, ведущее предпринимательскую деятельность: подайте форму непосредственно в ZUS.

Безработное лицо: если вы зарегистрированы в центре занятости, сообщите о членах семьи именно там.

Кого можно подключить

К страхованию можно добавить членов семьи, которые не имеют собственного права на страхование (например, не работают и не зарегистрированы как безработные):

детей (родных, усыновленных, детей мужа/жены);

внуков;

мужа или жену;

родителей, дедушек и бабушек (если они ведут общее домохозяйство с застрахованным лицом).

Ребенок может быть застрахован как член вашей семьи до достижения 18 лет. Если он продолжает обучение в школе или получает образование в высшем учебном заведении либо в докторантуре, он имеет право на медицинское страхование через вас до достижения 26 лет. Если ребенок имеет подтвержденную значительную степень инвалидности или соответствующий равнозначный статус, он имеет право на медицинское страхование через вас без возрастных ограничений.

Кого нельзя включить в страхование

партнера/партнершу в незарегистрированных отношениях (сожителя/сожительницу);

члена семьи, который имеет собственный трудовой договор, договор поручения или ведет предпринимательскую деятельность.

Какие документы нужны, если вы ведете предпринимательскую деятельность и хотите включить своих близких в свое медицинское обеспечение

Необходимо заполнить форму ZUS ZCNA (заявление о внесении данных членов семьи для целей медицинского страхования).

Регистрация члена семьи в системе страхования является бесплатной.

