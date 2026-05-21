Опасен ли алюминий в вакцинах — что показало масштабное исследование с участием 1,2 млн детей

22:36, 21 мая 2026
Исследование с участием более 1,2 млн детей не выявило связи между вакцинами и развитием аутизма, аллергий или аутоиммунных заболеваний.
Вокруг состава вакцин продолжает распространяться ряд мифов. Один из самых распространенных касается соединений алюминия, которые входят в состав отдельных вакцин и якобы могут вызывать различные патологии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Датские ученые проанализировали данные более 1,2 миллиона детей за двадцатилетний период. По результатам исследования не выявлено никаких доказательств того, что соединения алюминия в вакцинах могут быть связаны с развитием расстройств аутистического спектра, аллергических реакций или аутоиммунных заболеваний.

В Минздраве объясняют, что соли алюминия выполняют в вакцинах роль адъювантов — веществ, которые усиливают иммунный ответ организма. Благодаря этому иммунная система лучше «распознает» антиген, что позволяет достичь более эффективной защиты при меньшей дозе действующего вещества.

Соединения алюминия используются в вакцинах более 70 лет, и за это время научных подтверждений их вредности не получено. В то же время алюминий является естественным элементом окружающей среды — он содержится в воздухе, воде и продуктах питания.

В ведомстве также приводится сравнение уровней поступления алюминия в организм ребенка. За первые шесть месяцев жизни грудной ребенок получает около 7 мг алюминия с материнским молоком. При кормлении смесями этот показатель составляет от 38 до 117 мг. В то же время суммарное количество алюминия из всех вакцин за первые годы жизни — примерно 4,4 мг.

Эти дозы соответствуют международным стандартам безопасности и значительно ниже токсических пороговых значений, определенных регулирующими органами, в частности Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США.

Специалисты отмечают, что без адъювантов на основе алюминия некоторые вакцины вызывали бы более слабый иммунный ответ. Это могло бы потребовать увеличения дозы антигена или количества прививок для достижения защиты.

В Минздраве подчеркивают, что использование многокомпонентных вакцин позволяет уменьшить количество инъекций и визитов к врачу, не перегружая организм ребенка, а наоборот — упрощая процесс иммунизации.

В ведомстве отмечают, что решение о вакцинации основано на многолетних научных исследованиях, а своевременные прививки остаются самым эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний.

Лента новостей

