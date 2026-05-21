Суды до сих пор не выработали единый подход к ответственности работодателей в делах об инклюзивности — какие проблемы фиксирует практика

Инклюзивность в Украине постепенно выходит за рамки социальной политики и становится отдельным стандартом в судебной и правоприменительной практике.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос инклюзивности в Украине за последние годы приобрел особую актуальность. Это связано не только с евроинтеграционными процессами и имплементацией международных стандартов, но и с последствиями войны, которая значительно увеличила количество лиц с инвалидностью и людей, нуждающихся в адаптированной среде.

При этом современное понимание инклюзивности уже давно не ограничивается только установкой пандусов или социальными выплатами. Речь идет об обеспечении реального равенства в доступе к труду, образованию, транспорту, административным процедурам, цифровым сервисам, судебной системе и публичному пространству в целом.

Фактически речь идет о создании условий, при которых человек может реализовать свои права без дополнительных барьеров.

Отдельное значение приобретает понятие «разумного приспособления». Его суть заключается в том, что формального равенства недостаточно, если конкретный человек из-за особенностей состояния здоровья фактически не может реализовать свое право без адаптации условий.

Именно поэтому современная инклюзивность предполагает не только отсутствие дискриминации, но и активную обязанность государства или работодателя устранять барьеры.

Чем регулируется инклюзивность в Украине

Базовой гарантией выступает Конституция Украины, закрепляющая принцип равенства граждан перед законом и запрещающая дискриминацию. Именно статьи 3, 21 и 24 формируют основу современного подхода к инклюзивности как составляющей прав человека.

Ключевое значение имеет Конвенция ООН о правах лиц с инвалидностью, ратифицированная Украиной в 2009 году. Она изменила подход к инвалидности — от медицинской модели к правозащитной, где главной проблемой признаются барьеры в обществе и государстве.

Закон Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине» определяет базовые гарантии в сфере трудоустройства, доступности инфраструктуры, реабилитации, доступа к информации и создания безбарьерной среды.

В то же время Закон «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине» запрещает прямую и косвенную дискриминацию и предусматривает возможность судебной защиты в случаях ограничения прав из-за инвалидности или состояния здоровья.

Напомним, продолжается доработка законопроекта №14191 об усилении государственной поддержки семей с детьми с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства. Инициатива предусматривает не только увеличение выплат, но и создание комплексной системы поддержки: раннее вмешательство для детей, сопровождение ассистентов в детских садах и школах, а также финансирование отдыха для родителей, осуществляющих постоянный уход.

Отдельную роль также играет Закон «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине», регулирующий систему медицинской, профессиональной и социальной реабилитации.

Вопросы доступности также регулируются государственными строительными нормами, устанавливающими требования к безбарьерности зданий, транспорта и общественного пространства, а трудовое законодательство предусматривает гарантии для работников с инвалидностью и обязанности работодателей по созданию надлежащих условий труда.

Практика Верховного Суда

Как уже писала «Судово-юридическая газета» одним из наиболее конфликтных направлений стали споры относительно деятельности МСЭК и пересмотра инвалидности. В деле № 360/660/25 ВС анализировал пределы судебного контроля за решениями медико-социальных экспертных комиссий и вопрос законности повторных проверок инвалидности в условиях реформирования системы МСЭК. Суд подтвердил право Центральной МСЭК заочно пересматривать и отменять решения об установлении инвалидности в условиях военного положения, если несоответствие медицинских документов является очевидным, а процедура проверки проведена в пределах полномочий и в соответствии с законодательством.

В постановлении от 8 января 2025 года по делу № 809/1117/18 Верховный Суд подчеркнул, что работодатель имеет право применять льготную ставку ЕСВ для работников с инвалидностью только после получения надлежащим образом оформленной справки МСЭК. Суд также отметил, что сам факт последующего продления инвалидности не дает оснований автоматически применять льготную ставку без соответствующего документального подтверждения.

Интересным также является кейс № 640/11812/21, где КАС ВС указал на обязанность ЦИК создать условия для проведения инклюзивных выборов для лиц с нарушением зрения.

В постановлении от 21 января 2025 года по делу № 600/3715/22-а Верховный Суд пришел к выводу, что медицинский работник имеет право на страховую выплату в связи с инвалидностью после COVID-19 только при условии, если группа инвалидности и степень утраты трудоспособности установлены в течение одного года с момента заболевания. Суд подтвердил, что несоблюдение этого срока является основанием для отказа в выплате, даже если заболевание было связано с выполнением профессиональных обязанностей.

Подход ЕСПЧ и международные стандарты

Практика ЕСПЧ также постепенно формирует современное понимание инклюзивности как обязанности государства обеспечивать не только формальное равенство, но и реальную доступность прав.

Так, в деле Çam v. Turkey Суд признал дискриминацией отказ незрячей студентке во вступлении в музыкальную академию без надлежащей оценки возможности адаптации обучения. А в деле Enver Şahin v. Turkey ЕСПЧ подчеркнул, что недоступность университетской инфраструктуры для человека на инвалидной коляске может нарушать право на образование и принцип недискриминации.

Именно под влиянием практики ЕСПЧ и Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью украинские суды преимущественно оценивают не только буквальное соблюдение процедуры, но и пропорциональность ограничений и реальную доступность прав.

Основные проблемы правоприменения

Формальная инклюзивность

Несмотря на наличие законодательства, инклюзивность в Украине часто остается формальной. Объекты могут соответствовать требованиям ГСН, но фактически быть недоступными для людей с инвалидностью. Это касается публичных зданий, транспорта, судов и укрытий.

Чрезмерная бюрократизация

Практика споров относительно МСЭК демонстрирует сложность процедур подтверждения инвалидности и получения социальных гарантий. Люди часто вынуждены проходить повторные проверки или обжаловать решения из-за процедурных нарушений.

Неодинаковое применение принципа разумного приспособления

В Украине до сих пор нет устоявшегося подхода к пределам обязанностей работодателей, органов власти или образовательных учреждений по адаптации условий для лиц с инвалидностью. Из-за этого судебная практика остается неоднородной.

Недостаточная доступность судебной системы

Часть судов до сих пор не имеет надлежащей адаптации, а цифровые сервисы не всегда учитывают потребности людей с нарушениями зрения или слуха. Это усложняет реальный доступ к правосудию.

В целом можно подытожить, что инклюзивность в Украине постепенно превращается в отдельный стандарт правоприменения, охватывающий не только социальную защиту, а фактически всю систему реализации прав человека.

В то же время украинская модель инклюзивности все еще находится на этапе формирования. Многие механизмы до сих пор работают преимущественно формально, а судебная практика по таким спорам остается разной. Именно поэтому дальнейшее формирование единых подходов Верховным Судом будет иметь ключевое значение для развития безбарьерной и действительно инклюзивной среды в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.