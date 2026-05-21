  В Украине

На Запорожье бизнесмены перечислили мошенникам 700 тысяч гривен «на стол» для налоговиков

17:09, 21 мая 2026
Предпринимателей просили помочь «ГНС» с подарком или «накрытием стола» для проверяющих.
На Запорожье будут судить трех мужчин, которые, по данным следствия, выдавали себя за работников налоговой и выманивали деньги у предпринимателей. Почти за год им удалось обмануть 17 представителей бизнеса на 700 тысяч гривен.

Как действовала схема

Житель Запорожья организовал преступную группировку, к которой привлек двух человек. Мужчины звонили представителям бизнеса и представлялись сотрудниками местной налоговой. Сообщали, что вскоре ожидается проверка из «высшего» органа, и просили предпринимателей помочь им с подарком или «накрытием стола» для проверяющих.

Предприниматели воспринимали это как возможность обезопасить себя от будущих проверок и перечисляли средства на указанные банковские карты.

Однако мужчин разоблачили правоохранители. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, схема действовала почти год: в течение декабря 2024 – октября 2025 года.

На крючок мужчин попали 17 субъектов хозяйственной деятельности на общую сумму 700 тысяч грн.

Организатор руководил деятельностью группы и распределял полученные средства. Двое других работали с базой данных предпринимателей и подыскивали банковские карты для перевода денег.

