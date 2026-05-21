Руслан Кравченко сообщил о разоблачении схемы с некачественными сухпайками для ВСУ на 71 млн грн

16:51, 21 мая 2026
Генпрокурор Руслан Кравченко рассказал о разоблачении схемы поставки некачественных сухпайков для ВСУ более чем на 71 млн грн: предприниматели подделывали документы о качестве продукции и комплектовали наборы просроченными продуктами.
В Украине разоблачили махинации предпринимателей с сухпайками для ВСУ на 71 млн грн, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Правоохранители разоблачили схему поставки некачественных сухпайков для ВСУ более чем на 71 млн грн. По данным следствия, два предпринимателя подделывали документы о качестве продукции, комплектовали наборы просроченными или непригодными для потребления продуктами и отправляли их военным.

Как сообщил Кравченко, директор одного из обществ вместе с заместителем поставили в армию некачественные сухпайки на 62,5 млн грн, еще одна компания - на 8,6 млн грн.

Следствие также установило причастность бывшего исполняющего обязанности директора департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны. По версии правоохранителей, при заключении договоров он не предусмотрел обязательную проверку качества продукции, что позволило поставлять некачественные наборы в армию.

После жалоб военных были проведены судебные товароведческие экспертизы, которые подтвердили, что продукция не отвечала стандартам качества и безопасности.

Всем фигурантам сообщили о подозрении. Поставщикам инкриминируют завладение бюджетными средствами, служебный подлог и введение в обращение опасной продукции, а эксчиновнику Минобороны — небрежное отношение к военной службе в условиях военного положения.

В суд уже подали ходатайство о взятии руководителей компаний под стражу с возможностью внесения залога в размере нанесенного ущерба.

