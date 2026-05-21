В Николаеве несовершеннолетний во время комендантского часа обокрал спящего на остановке — как суд наказал вора

Заводской районный суд Николаева назначил несовершеннолетнему пробационный надзор за кражу мобильного телефона.

Заводской районный суд города Николаева вынес приговор по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства дела № 487/1980/26

10 августа 2025 года примерно в 02:00 несовершеннолетний, находясь возле остановки общественного транспорта II КП по улице Генерала Олексы Алмазова в городе Николаеве, тайно похитил из сумки спящего потерпевшего мобильный телефон марки «iPhone 13».

В суде доказано, что действия были совершены умышленно, из корыстных мотивов, в условиях военного положения. Похищенным имуществом несовершеннолетний распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб на сумму 13 130 гривен. Впоследствии похищенный телефон был возвращен потерпевшему.

В судебном заседании обвиняемый признал себя виновным в объеме предъявленного ему обвинения, подробно рассказал об обстоятельствах преступления и искренне раскаялся в его совершении, не подвергнув сомнению обстоятельства дела, изложенные в обвинительном акте.

Что решил суд

Суд признал несовершеннолетнего виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК Украины (тайное похищение чужого имущества (кража), совершенное в условиях военного положения).

Применив ст. 69 УК Украины, суд назначил наказание в виде 1 (одного) года пробационного надзора.

В соответствии с пп. 1-3 ч. 2, п. 4 ч. 3 ст. 59-1 УК Украины на несовершеннолетнего возложены следующие обязанности: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченному органу по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы; не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации; выполнять меры, предусмотренные пробационной программой.

Взысканы с законного представителя несовершеннолетнего (матери) в пользу государства расходы на проведение судебной товароведческой экспертизы в размере 2674 гривен 20 копеек. Остальные процессуальные расходы отнесены на счет государства.

Вещественные доказательства возвращены потерпевшему по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в Николаевский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения.

