  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Николаеве несовершеннолетний во время комендантского часа обокрал спящего на остановке — как суд наказал вора

15:43, 21 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Заводской районный суд Николаева назначил несовершеннолетнему пробационный надзор за кражу мобильного телефона.
В Николаеве несовершеннолетний во время комендантского часа обокрал спящего на остановке — как суд наказал вора
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заводской районный суд города Николаева вынес приговор по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела № 487/1980/26

10 августа 2025 года примерно в 02:00 несовершеннолетний, находясь возле остановки общественного транспорта II КП по улице Генерала Олексы Алмазова в городе Николаеве, тайно похитил из сумки спящего потерпевшего мобильный телефон марки «iPhone 13».

В суде доказано, что действия были совершены умышленно, из корыстных мотивов, в условиях военного положения. Похищенным имуществом несовершеннолетний распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб на сумму 13 130 гривен. Впоследствии похищенный телефон был возвращен потерпевшему.

В судебном заседании обвиняемый признал себя виновным в объеме предъявленного ему обвинения, подробно рассказал об обстоятельствах преступления и искренне раскаялся в его совершении, не подвергнув сомнению обстоятельства дела, изложенные в обвинительном акте.

Что решил суд

Суд признал несовершеннолетнего виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК Украины (тайное похищение чужого имущества (кража), совершенное в условиях военного положения).

Применив ст. 69 УК Украины, суд назначил наказание в виде 1 (одного) года пробационного надзора.

В соответствии с пп. 1-3 ч. 2, п. 4 ч. 3 ст. 59-1 УК Украины на несовершеннолетнего возложены следующие обязанности: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченному органу по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы; не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации; выполнять меры, предусмотренные пробационной программой.

Взысканы с законного представителя несовершеннолетнего (матери) в пользу государства расходы на проведение судебной товароведческой экспертизы в размере 2674 гривен 20 копеек. Остальные процессуальные расходы отнесены на счет государства.

Вещественные доказательства возвращены потерпевшему по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в Николаевский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд дети кража ограбление Николаев комендантский час

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Должно ли государство платить за вред, нанесенный законом, который признали неконституционным — Верховный Суд высказал позицию

Может ли гражданин требовать возмещения убытков от государства в административном суде, если закон, на основании которого он был уволен, впоследствии признали неконституционным.

ВСП отказал в увольнении судьи Дмитрия Чернова и вернул материалы в ВККС

Высший совет правосудия отклонил представление Высшей квалификационной комиссии судей о увольнении судьи Ирпенского городского суда Киевской области Дмитрия Чернова.

Ошибка в декларации НАПК на 2 млн гривен: Верховный Суд объяснил пределы ответственности за недостоверное декларирование

Подала исправленную декларацию после подозрения: Верховный Суд поставил точку в деле о недостоверном декларировании начальницы налоговой

Дело судей Верховного Суда после трехлетней паузы: новые подозрения и старые вопросы

Как стало известно «Судебно-юридической газете» из собственных источников, подозрения судьям Верховного Суда были предъявлены в рамках производства, начатого еще три года назад. В то же время, по информации источников издания, действующим судьям Верховного Суда, которые на данный момент осуществляют правосудие, подозрения в рамках этого уголовного производства не предъявлены, а вопрос об уведомлении их о подозрении на данный момент не рассматривается.

Пенсионеры умирают, пока получают выплаты по решению суда от ПФУ, а Верховная Рада критикует передачу этих выплат наследникам

Законопроект о наследовании долгов ПФУ по судебным решениям может увеличить расходы бюджета и сузить права наследников.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]