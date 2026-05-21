Мошенники рассылают вирус под видом писем от НБУ: могут получить доступ к ПК

Украинцам рассылают электронные письма якобы от имени НБУ и предлагают загрузить архив с «документами», в котором действительно содержится вредоносное программное обеспечение для удаленного доступа к компьютеру.

Украинцев предупредили о новой мошеннической кампании с фишинговыми листами, которые маскируются под официальные сообщения НБУ.

Злоумышленники рассылают электронные письма по разным адресам якобы от имени Национального банка Украины. При этом оформление сообщений сродни дизайну официального сайта НБУ.

В письмах пользователей призывают перейти по ссылке и скачать архив с якобы перечнем документов. На самом деле файл содержит вредоносное программное обеспечение, которое может предоставить мошенникам удаленный доступ к компьютеру.

В Нацбанке призывали не переходить по таким ссылкам и не загружать вложения с подозрительных писем.

Также в Нацбанке подчеркнули, что работники учреждения используют для официальной переписки только корпоративную почту с доменом @bank.gov.ua.

