На Киевщине разоблачили еще одну схему присвоения квартир с участием судьи

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили еще одну организованную группу, участники которой незаконно переоформляли квартиры умерших граждан в Киевской области. По данным следствия, к схеме был причастен судья одного из районных судов региона.

По данным следствия, участники масштабной схемы подавали в суд иски с недостоверными сведениями о родственных связях и якобы совместном проживании с умершими. В документах также указывались вымышленные объекты недвижимости и земельные участки, чтобы изменить подсудность и передать дела в «нужный» суд.

По версии следствия, ключевую роль в схеме играл судья, который контролировал рассмотрение дел и обеспечивал принятие решений в пользу фиктивных наследников даже без надлежащих доказательств и уплаты судебного сбора.

На основании таких судебных решений гражданские участники схемы получали право собственности на квартиры в Белой Церкви.

В ГБР отмечают, что задокументировано отчуждение по такой схеме как минимум 5 квартир. Общая стоимость переоформленного имущества — миллионы гривен.

Также правоохранители установили, что в судебные решения систематически вносились недостоверные сведения — от вымышленных наследственных прав до несуществующих объектов недвижимости.

Судье инкриминируют:

ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — пособничество мошенничеству в особо крупных размерах;

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — пособничество мошенничеству в крупных размерах;

ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины — служебный подлог.

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Следствие продолжается, решается вопрос о сообщении о подозрении другим причастным лицам.

