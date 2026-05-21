  1. В Украине

В Киеве требуют зафиксировать тариф на проезд в общественном транспорте на уровне 8 гривен до окончания военного положения

13:55, 21 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Автор петиции просит не повышать тарифы на общественный транспорт во время военного положения и сохранить действующую стоимость проезда.
В Киеве требуют зафиксировать тариф на проезд в общественном транспорте на уровне 8 гривен до окончания военного положения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На сайте Киевской городской государственной администрации зарегистрирована петиция №14224 с требованием зафиксировать стоимость проезда в общественном транспорте Киева на уровне 8 гривен.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В тексте обращения отмечается, что в условиях военного положения стабильность является не только вопросом комфорта, но и фактором, влияющим на повседневную жизнь миллионов людей. Автор петиции указывает, что фиксация тарифа на проезд должна стать поддержкой для военных, пенсионеров, студентов, внутренне перемещенных лиц и всех киевлян, которые вынуждены экономить средства.

Также подчеркивается, что общественный транспорт выполняет функцию критической инфраструктуры. Жители города ежедневно пользуются им для поездок на работу, в медицинские учреждения, волонтерские центры и убежища. По мнению автора петиции, повышение стоимости проезда в условиях войны создаст дополнительную финансовую нагрузку на домохозяйства.

Отдельно в обращении упоминается публичная позиция мэра Киева Виталия Кличко относительно обещания не повышать стоимость проезда до окончания военного положения. Автор петиции настаивает, что это обещание должно быть выполнено, поскольку доверие к власти, по его мнению, зависит от выполнения публичных обязательств в сложный период.

«8 гривен за проезд сегодня — это не просто цифра. Речь идет о социальной справедливости, ответственности властей и поддержке киевлян во время войны», — говорится в заключительной части петиции.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве хотят установить стоимость разового проезда в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 грн. Речь идет о трамваях, троллейбусах, автобусах, метро. Также в столице планируют ввести билет на проезд за 60 грн с пересадками на 90 минут. Таким образом, безлимитный месячный проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер будет стоить 4 875 грн. Такая стоимость месячного проездного выше, чем, в частности, безлимитного проездного в Германии, который в пересчете стоит около 3235 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев транспорт метро

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Должно ли государство платить за вред, нанесенный законом, который признали неконституционным — Верховный Суд высказал позицию

Может ли гражданин требовать возмещения убытков от государства в административном суде, если закон, на основании которого он был уволен, впоследствии признали неконституционным.

ВСП отказал в увольнении судьи Дмитрия Чернова и вернул материалы в ВККС

Высший совет правосудия отклонил представление Высшей квалификационной комиссии судей о увольнении судьи Ирпенского городского суда Киевской области Дмитрия Чернова.

Ошибка в декларации НАПК на 2 млн гривен: Верховный Суд объяснил пределы ответственности за недостоверное декларирование

Подала исправленную декларацию после подозрения: Верховный Суд поставил точку в деле о недостоверном декларировании начальницы налоговой

Дело судей Верховного Суда после трехлетней паузы: новые подозрения и старые вопросы

Как стало известно «Судебно-юридической газете» из собственных источников, подозрения судьям Верховного Суда были предъявлены в рамках производства, начатого еще три года назад. В то же время, по информации источников издания, действующим судьям Верховного Суда, которые на данный момент осуществляют правосудие, подозрения в рамках этого уголовного производства не предъявлены, а вопрос об уведомлении их о подозрении на данный момент не рассматривается.

Пенсионеры умирают, пока получают выплаты по решению суда от ПФУ, а Верховная Рада критикует передачу этих выплат наследникам

Законопроект о наследовании долгов ПФУ по судебным решениям может увеличить расходы бюджета и сузить права наследников.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]