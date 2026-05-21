В Киеве требуют зафиксировать тариф на проезд в общественном транспорте на уровне 8 гривен до окончания военного положения

Автор петиции просит не повышать тарифы на общественный транспорт во время военного положения и сохранить действующую стоимость проезда.

На сайте Киевской городской государственной администрации зарегистрирована петиция №14224 с требованием зафиксировать стоимость проезда в общественном транспорте Киева на уровне 8 гривен.

В тексте обращения отмечается, что в условиях военного положения стабильность является не только вопросом комфорта, но и фактором, влияющим на повседневную жизнь миллионов людей. Автор петиции указывает, что фиксация тарифа на проезд должна стать поддержкой для военных, пенсионеров, студентов, внутренне перемещенных лиц и всех киевлян, которые вынуждены экономить средства.

Также подчеркивается, что общественный транспорт выполняет функцию критической инфраструктуры. Жители города ежедневно пользуются им для поездок на работу, в медицинские учреждения, волонтерские центры и убежища. По мнению автора петиции, повышение стоимости проезда в условиях войны создаст дополнительную финансовую нагрузку на домохозяйства.

Отдельно в обращении упоминается публичная позиция мэра Киева Виталия Кличко относительно обещания не повышать стоимость проезда до окончания военного положения. Автор петиции настаивает, что это обещание должно быть выполнено, поскольку доверие к власти, по его мнению, зависит от выполнения публичных обязательств в сложный период.

«8 гривен за проезд сегодня — это не просто цифра. Речь идет о социальной справедливости, ответственности властей и поддержке киевлян во время войны», — говорится в заключительной части петиции.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве хотят установить стоимость разового проезда в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 грн. Речь идет о трамваях, троллейбусах, автобусах, метро. Также в столице планируют ввести билет на проезд за 60 грн с пересадками на 90 минут. Таким образом, безлимитный месячный проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер будет стоить 4 875 грн. Такая стоимость месячного проездного выше, чем, в частности, безлимитного проездного в Германии, который в пересчете стоит около 3235 грн.

