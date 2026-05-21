Как задекларировать последнюю зарплату при увольнении – объяснили в НАПК

В НАПК пояснили, что средства, полученные после последнего рабочего дня, не отражаются в декларации при увольнении.

В Офисе добропорядочности НАПК сообщили, как правильно декларировать последнюю заработную плату в случае увольнения, если средства были начислены, но фактически выплачены позже.

Несмотря на то, что кампания по декларированию в этом году уже завершилась, кадровые изменения в органах государственной власти продолжаются, и часть работников проходит процедуру увольнения. В таких случаях часто возникают вопросы относительно отражения окончательных расчетов в декларациях.

При увольнении работник подает декларацию, охватывающую период до последнего рабочего дня. Однако ситуация усложняется, когда начисление произведено в один день, а фактическая выплата поступает на следующий.

В качестве примера приведена следующая ситуация: последний рабочий день — 20 декабря. В этот день бухгалтерия начислила работнику 120 тысяч гривен (зарплата и компенсационные выплаты), но средства фактически были зачислены на счет 21 декабря.

В таком случае в декларации при увольнении эти средства не отражаются. Объясняется это тем, что декларация охватывает период до 20 декабря, а на эту дату работник фактически еще не получил указанный доход.

Вместо этого эти выплаты необходимо указать в ежегодной декларации, которая подается в следующем году — с 1 января по 31 марта. В ней следует отметить пункт о прекращении исполнения государственных функций и включить полученные средства в качестве дохода (заработная плата или денежное обеспечение), поскольку они фактически были получены уже после завершения работы.

