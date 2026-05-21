  1. В Україні

Як задекларувати останню зарплату при звільненні – пояснили в НАЗК

12:06, 21 травня 2026
У НАЗК пояснили, що кошти, отримані після останнього робочого дня, не відображаються у декларації при звільненні.
В Офісі доброчесності НАЗК повідомили, як правильно декларувати останню заробітну плату у разі звільнення, якщо кошти були нараховані, але фактично виплачені пізніше.

Попри те, що цьогорічна кампанія декларування вже завершилася, кадрові зміни в органах державної влади тривають, і частина працівників проходить процедуру звільнення. У таких випадках часто виникають питання щодо відображення остаточних розрахунків у деклараціях.

Під час звільнення працівник подає декларацію, що охоплює період до останнього робочого дня. Однак ситуація ускладнюється, коли нарахування здійснено в один день, а фактична виплата надходить наступного.

Як приклад наведено ситуацію: останній робочий день — 20 грудня. У цей день бухгалтерія нарахувала працівнику 120 тисяч гривень (зарплата та компенсаційні виплати), але кошти фактично були зараховані на рахунок 21 грудня.

У такому випадку в декларації при звільненні ці кошти не відображаються. Пояснюється це тим, що декларація охоплює період до 20 грудня, а на цю дату працівник фактично ще не отримав зазначений дохід.

Натомість ці виплати необхідно зазначити у щорічній декларації, яка подається наступного року — з 1 січня до 31 березня. У ній слід обрати позначку про припинення виконання функцій держави та включити отримані кошти як дохід (заробітна плата або грошове забезпечення), оскільки вони фактично були отримані вже після завершення роботи.

