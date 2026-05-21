Як задекларувати останню зарплату при звільненні – пояснили в НАЗК

У НАЗК пояснили, що кошти, отримані після останнього робочого дня, не відображаються у декларації при звільненні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Офісі доброчесності НАЗК повідомили, як правильно декларувати останню заробітну плату у разі звільнення, якщо кошти були нараховані, але фактично виплачені пізніше.

Попри те, що цьогорічна кампанія декларування вже завершилася, кадрові зміни в органах державної влади тривають, і частина працівників проходить процедуру звільнення. У таких випадках часто виникають питання щодо відображення остаточних розрахунків у деклараціях.

Під час звільнення працівник подає декларацію, що охоплює період до останнього робочого дня. Однак ситуація ускладнюється, коли нарахування здійснено в один день, а фактична виплата надходить наступного.

Як приклад наведено ситуацію: останній робочий день — 20 грудня. У цей день бухгалтерія нарахувала працівнику 120 тисяч гривень (зарплата та компенсаційні виплати), але кошти фактично були зараховані на рахунок 21 грудня.

У такому випадку в декларації при звільненні ці кошти не відображаються. Пояснюється це тим, що декларація охоплює період до 20 грудня, а на цю дату працівник фактично ще не отримав зазначений дохід.

Натомість ці виплати необхідно зазначити у щорічній декларації, яка подається наступного року — з 1 січня до 31 березня. У ній слід обрати позначку про припинення виконання функцій держави та включити отримані кошти як дохід (заробітна плата або грошове забезпечення), оскільки вони фактично були отримані вже після завершення роботи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.