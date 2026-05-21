Нацбанк презентував нову монету номіналом 2 гривні – як виглядає

НБУ випустить 50 тисяч монет до 100-річчя пам’яті Симона Петлюри.

Національний банк України презентував нову пам’ятну монету «100-річчя дня пам’яті Симона Петлюри», щоб ушанувати пам’ять видатного державного, військового та політичного діяча, голови Директорії Української Народної Республіки та Головного отамана військ УНР Симони Петлюри.

Цього року минає 100 років від дня загибелі Симона Петлюри, який став символом боротьби українців за незалежність і державність на початку ХХ століття.

Пам’ятна монета має номінал 2 гривні, а її тираж становитиме до 50 тисяч штук у сувенірному пакованні.

На аверсі на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Симона Петлюри, зліва – елемент нашивки з його френча у вигляді гілки.

На реверсі – художня композиція з елементами символіки УНР. У центрі ‒ тризуб (зображення нарукавного знака зразка 1919 року), по колу – напис «100-річчя Дня пам’яті Симона Петлюри» та вінок із грамоти Симона Петлюри з написом «УНР».

У Нацбанку зазначили, що придбати монету можна буде з 26 травня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів.

