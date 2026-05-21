Нацбанк представил новую монету номиналом 2 гривны – как выглядит

12:24, 21 мая 2026
НБУ выпустит 50 тысяч монет к 100-летию памяти Симона Петлюры.
Национальный банк Украины представил новую памятную монету «100-летие дня памяти Симона Петлюры», чтобы почтить память выдающегося государственного, военного и политического деятеля, главы Директории Украинской Народной Республики и Главного атамана войск УНР Симона Петлюры.

В этом году исполняется 100 лет со дня гибели Симона Петлюры, который стал символом борьбы украинцев за независимость и государственность в начале ХХ века.

Памятная монета имеет номинал 2 гривны, а ее тираж составит до 50 тысяч штук в сувенирной упаковке.

На аверсе на зеркальном фоне изображен стилизованный портрет Симона Петлюры, слева – элемент нашивки с его френча в виде ветви.

На реверсе – художественная композиция с элементами символики УНР. В центре ‒ трезубец (изображение нарукавного знака образца 1919 года), по кругу – надпись «100-летие Дня памяти Симона Петлюры» и венок из грамоты Симона Петлюры с надписью «УНР».

В Нацбанке отметили, что приобрести монету можно будет с 26 мая в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов.

