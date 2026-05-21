ДТП из-за ям на дорогах: пять шагов для фиксации вины дорожных служб

Судебная практика показывает: водители могут получить компенсацию за поврежденные автомобили из-за ям, но только если правильно зафиксируют обстоятельства ДТП.

Состояние украинских дорог остается одной из самых болезненных тем для каждого автомобилиста. Только за 2025 год в Украине произошло более 25 тысяч ДТП, из которых около 400 — именно из-за неудовлетворительного состояния покрытия. Водитель попадает в глубокую яму — в результате повреждается подвеска или диски, а полиция вместо фиксации ненадлежащего состояния дороги часто составляет протокол по ст. 124 КУоАП именно на водителя.

И такая практика является абсолютно системной. Сегодня балансодержатели дорог фактически используют более дешевую альтернативу ремонту — массовую установку предупреждающих знаков. На практике значительно чаще водители вынуждены самостоятельно ремонтировать поврежденные автомобили из-за ненадлежащего состояния дорог. Недавняя ситуация в Коломые, где водителя привлекли к ответственности за повреждение собственного авто в выбоине, в очередной раз подсветила проблему — возможное манипулятивное применение пункта 2.3 «б» ПДД и перекладывание ответственности с дорожных служб на водителей.

Суды первой инстанции, из-за чрезмерной нагрузки, часто идут по пути наименьшего сопротивления — автоматически признают водителя виновным, выписывают штраф, а водитель остается один на один с поврежденным автомобилем.

Судебная практика

В деле № 346/1630/26 от 6 мая 2026 года Коломыйский районный суд рассмотрел материалы в отношении водителя автомобиля Mercedes-Benz E200, которая наехала на выбоину на автодороге.

Полиция составила протокол по ст. 124 КУоАП, утверждая, что водитель не была достаточно внимательной, чтобы следить за дорожной обстановкой (нарушение п. 2.3 «б» ПДД). Ключевым фактором, который привел к штрафу, стало то, что представитель водителя в судебном заседании отметил, что она признает вину.

Признание вины водителем в такой ситуации фактически освобождает дорожные службы от какой-либо ответственности, поскольку судебное решение констатирует, что причиной ДТП было поведение водителя, а не состояние дороги. Суд назначил минимальный штраф — 850 грн, однако стоимость ремонта двух поврежденных шин Mercedes осталась на плечах водителя.

Совершенно другой подход продемонстрировал Городенковский районный суд 30 апреля 2024 года в деле № 342/575/24. Ситуация была идентичной: водитель Mercedes наехал на выбоину глубиной 11 см, а полиция, в свою очередь, составила протокол по ст. 124 КУоАП.

Суд исследовал Акт обследования участка, где была зафиксирована выбоина размером 40х50 см и глубиной 11 см. Важно, что дорожный знак 1.12 «Выбоина» отсутствовал, а дорожная разметка — стерта.

Водитель указала, что яма была залита водой, поэтому ее невозможно было объективно обнаружить.

Суд подчеркнул, что полиция не предоставила никаких доказательств вины водителя, кроме самого протокола. Возникновение ДТП находится в прямой связи с ненадлежащим состоянием дороги, а не с нарушением ПДД водителем. Производство было закрыто за отсутствием состава правонарушения.

Анализ судебной практики позволяет выделить типичные процессуальные нарушения со стороны полиции. Вместо фиксации нарушений со стороны должностных лиц дорожных служб по ст. 140 КУоАП, а именно за нарушение правил содержания дорог, правоохранители часто автоматически указывают в протоколе ст. 124 КУоАП, фактически смещая ответственность с балансодержателя дороги на участника дорожного движения.

В материалах дел нередко отсутствуют измерения параметров дорожных выбоин и оценка их соответствия нормам ДСТУ 3587-97, что делает невозможным объективное установление состояния дорожного покрытия на момент ДТП.

Обязательный акт обследования участка улично-дорожной сети с привлечением представителей дорожных служб часто не составляется, что упрощает процедуру оформления, но лишает дело ключевых доказательств относительно состояния дороги.

Почему ставят знаки вместо ремонта?

В крупных городах предупреждающие знаки, в частности 1.12 «Выбоина» или 1.37 «Дорожные работы», часто остаются на дорогах месяцами. С юридической точки зрения это выполняет для балансодержателей дорог не только информационную, а и защитную функцию.

Установка знака формально фиксирует, что дорожная служба приняла меры по обозначению опасного участка, даже если фактический ремонт не проведен. Это позволяет снизить риск привлечения к ответственности за ненадлежащее состояние дороги.

При наличии предупреждающего знака водитель обязан снизить скорость и проявить повышенную осторожность. В судебной практике наезд на яму после установки такого знака часто расценивается как несоблюдение требований ПДД со стороны водителя, поскольку он был надлежащим образом предупрежден об опасности.

Как следует из практики Верховного Суда по делам о ДТП из-за ненадлежащего состояния дорог, отсутствие или наличие надлежащего дорожного обозначения непосредственно влияет на распределение ответственности и размер возмещения.

В итоге, установка знаков в таких случаях часто выступает самым дешевым инструментом юридической защиты дорожных служб в спорах об ответственности за состояние дорожного покрытия.

Возможно ли получить возмещение?

Судебная практика ВС показывает, что водители могут добиться возмещения убытков, если докажут, что ДТП произошло из-за ненадлежащегоского состояния дороги.

Показательным является дело № 473/468/17, которое рассматривал Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда. В данном случае автопоезд перевернулся из-за ямы глубиной около 40 см, заполненной водой. Полиция пыталась возложить ответственность на водителя, однако суд признал, что причиной аварии стало ненадлежащее состояние дороги. Производство в отношении водителя закрыли, а с коммунальных служб взыскали полную стоимость поврежденных грузовика и полуприцепа.

Похожий подход применил Верховный Суд в деле № 185/3746/20. Водитель доказала в суде, что ее автомобиль был поврежден из-за выбоины на дороге. В результате суд обязал дорожную службу компенсировать 163 957 грн имущественного ущерба и 10 000 грн моральной компенсации. Полиция составила на водителя протокол по ст. 124 КУоАП. Однако Павлоградский горрайонный закрыл производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Позже суд привлек к ответственности по ч. 4 ст. 140 КУоАП начальника Службы автодорог в Днепропетровской области. Суд установил, что на участке были большие выбоины, отсутствовали предупреждающие знаки 1.12 «Выбоина» и ограничения скорости, а дорожная служба не приняла мер для ремонта, ограждения или обозначения опасного участка.

Эти дела демонстрируют: при условии правильной фиксации обстоятельств — измерения глубины ямы, фотофиксации места происшествия и подтверждения отсутствия предупреждающих знаков — суды становятся на сторону водителей и возлагают ответственность на балансодержателей дорог.

Вместо итогов

Ситуация с привлечением водителей к ответственности показывает, как незнание своих прав и процессуальные ошибки при рассмотрении дела могут превратить потерпевшего в виновника. Часто водители соглашаются с протоколом полиции или признают вину, чтобы быстрее завершить дело, фактически беря на себя ответственность за ненадлежащее состояние дороги.

Наезд на выбоину не означает автоматической вины водителя. Для привлечения к ответственности по ст. 124 КУоАП необходимо доказать, что водитель нарушил правила дорожного движения. Если же выбоина не была обозначена предупреждающими знаками и ее невозможно было вовремя увидеть, состав правонарушения в действиях водителя может отсутствовать.

В таких случаях полиция должна проверять ответственность балансодержателя дороги. Водители имеют право требовать составления акта обследования участка дороги. В документе должны быть зафиксированы размеры ямы, следы на проезжей части и повреждения автомобиля. Также важно требовать вызова представителей дорожной службы, которые вместе с полицией должны участвовать в осмотре места происшествия.

После установления балансодержателя дороги полиция может составить протокол по ч. 4 ст. 140 КУоАП в отношении должностного лица, ответственного за содержание участка. Материалы передаются в суд по месту ДТП.

Далее водителю необходимо провести экспертную оценку повреждений автомобиля. После привлечения дорожной службы к административной ответственности и получения экспертного заключения можно обращаться в суд с иском о возмещении причиненных убытков.

Закрытие административного дела в отношении водителя за отсутствием состава правонарушения открывает возможность требовать компенсацию за ремонт автомобиля от балансодержателя дороги.

Пока водители будут соглашаться со штрафами и признавать вину, у дорожных служб не будет стимула решать проблему ям. Иски о возмещении убытков могут стать реальным механизмом давления на дорожные службы и стимулом для ремонта дорог.

