Какие гарантии равной оплаты труда женщин и мужчин предусматривает законодательство Украины

08:12, 21 мая 2026
Гоструда напомнило, что украинское законодательство гарантирует женщинам и мужчинам равные трудовые права и одинаковую оплату труда за работу равной ценности, а работодателям запрещено устанавливать разный уровень зарплаты, премий или надбавок через пол работника.
Работодатели обязаны обеспечивать равную оплату труда женщин и мужчин за выполнение одинаковой или равноценной работы. Законодательство Украины запрещает любую дискриминацию в сфере оплаты труда по признаку пола и гарантирует работникам равные трудовые права независимо от гендера.

Согласно статье 24 Конституции Украины, все граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Законодательство не допускает предоставления привилегий или установления ограничений по признаку пола.

Кодекс законов о труде Украины также гарантирует равенство трудовых прав граждан и запрещает любые проявления дискриминации в сфере труда, в частности, по половому признаку (статья 2¹).

Кроме того, Закон Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" прямо обязывает работодателей обеспечивать женщинам и мужчинам равную оплату труда за одинаковую работу или труд одинаковой ценности.

Что это значит на практике:

- одинаковый уровень заработной платы за аналогичную должность и одинаковый объем обязанностей;

— равные возможности получения премий, надбавок и доплат;

- недопущение уменьшения уровня оплаты труда через пол работника;

— применение объективных критериев оценки проделанной работы.

То есть если женщина и мужчина выполняют работу одинаковой сложности, работают в одинаковых условиях и несут одинаковую ответственность, размер их оплаты труда должен быть равным, напоминает Гоструда.

При этом работодатель обязан:

- обеспечивать прозрачную систему оплаты труда;

- применять единые подходы при установлении должностных окладов;

- Не допускать дискриминационных положений в коллективных договорах и внутренних локальных актах.

