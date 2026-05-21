Какие гарантии равной оплаты труда женщин и мужчин предусматривает законодательство Украины
Работодатели обязаны обеспечивать равную оплату труда женщин и мужчин за выполнение одинаковой или равноценной работы. Законодательство Украины запрещает любую дискриминацию в сфере оплаты труда по признаку пола и гарантирует работникам равные трудовые права независимо от гендера.
Согласно статье 24 Конституции Украины, все граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Законодательство не допускает предоставления привилегий или установления ограничений по признаку пола.
Кодекс законов о труде Украины также гарантирует равенство трудовых прав граждан и запрещает любые проявления дискриминации в сфере труда, в частности, по половому признаку (статья 2¹).
Кроме того, Закон Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" прямо обязывает работодателей обеспечивать женщинам и мужчинам равную оплату труда за одинаковую работу или труд одинаковой ценности.
Что это значит на практике:
- одинаковый уровень заработной платы за аналогичную должность и одинаковый объем обязанностей;
— равные возможности получения премий, надбавок и доплат;
- недопущение уменьшения уровня оплаты труда через пол работника;
— применение объективных критериев оценки проделанной работы.
То есть если женщина и мужчина выполняют работу одинаковой сложности, работают в одинаковых условиях и несут одинаковую ответственность, размер их оплаты труда должен быть равным, напоминает Гоструда.
При этом работодатель обязан:
- обеспечивать прозрачную систему оплаты труда;
- применять единые подходы при установлении должностных окладов;
- Не допускать дискриминационных положений в коллективных договорах и внутренних локальных актах.
