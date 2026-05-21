Верховный Суд разъяснил требования к фиксации остатков топлива во время проверок АЗС

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел дело №580/4269/24 о правомерности применения к физическому лицу-предпринимателю штрафных санкций в размере 355 050 грн за якобы реализацию неучтенного топлива на автозаправочной станции.

Спор касался соблюдения контролирующим органом порядка проведения фактической проверки и надлежащей фиксации остатков топлива в соответствии с требованиями специальной Инструкции о порядке приема, транспортировки, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов.

Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что при проведении фактической проверки налоговый орган обязан не только осуществить фактическое измерение остатков топлива в резервуарах, но и зафиксировать в акте проверки и приложениях к нему методы, способы и оборудование, с помощью которых такие измерения проводились.

Фабула дела

Физическое лицо-предприниматель обратилось в суд с иском к Главному управлению ГНС в Черкасской области о признании противоправными и отмене трех налоговых уведомлений-решений, принятых по результатам фактической проверки автозаправочной станции.

Налоговым уведомлением-решением от 15 июня 2022 года №0028650707 к истцу применены штрафные санкции в размере 355 050 грн за нарушение пункта 12 статьи 3 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг». Контролирующий орган пришел к выводу о наличии неучтенного топлива, которое находилось в месте реализации без надлежащих документов о его происхождении и учете.

Кроме того, налоговым уведомлением-решением №0028660707 применен штраф в размере 1 020 грн за непредоставление документов во время проверки в соответствии с пунктом 85.2 статьи 85 Налогового кодекса Украины, а налоговым уведомлением-решением №0028670707 — штраф в размере 1 000 грн за нарушение требований относительно подачи справок об объемах оборота и остатках топлива на акцизном складе.

Истец утверждала, что приказ о проведении фактической проверки не содержал надлежащих оснований для ее назначения, а сами выводы налогового органа о наличии неучтенного топлива являются необоснованными. По ее мнению, во время проверки контролирующий орган фактически не осуществлял надлежащего измерения остатков топлива в резервуарах и не указал в соответствующих актах методы, способы и оборудование, которые использовались для определения остатков горюче-смазочных материалов.

Истец также ссылалась на то, что документы о приобретении горюче-смазочных материалов имелись в электронных базах ГНС, в частности в виде зарегистрированных акцизных накладных, а во время проверки соответствующие электронные документы демонстрировались представителям контролирующего органа.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Черкасский окружной административный суд частично удовлетворил иск и отменил налоговое уведомление-решение №0028650707 о применении штрафа в сумме 355 050 грн. Суд первой инстанции пришел к выводу, что акт снятия остатков товарных запасов не содержит информации о методах и способах проведения измерений, как того требует Инструкция №281/171/578/155. Следовательно, результаты определения остатков топлива не могут считаться надлежащими и достоверными доказательствами.

В то же время суд признал правомерными налоговые уведомления-решения относительно штрафа за непредоставление документов и нарушение требований относительно подачи справок об обороте и остатках топлива.

Шестой апелляционный административный суд отменил решение суда первой инстанции в части удовлетворенных исковых требований и отказал в отмене налогового уведомления-решения №0028650707. Апелляционный суд исходил из того, что акт снятия остатков товарных запасов был подписан представителем истца без замечаний, а утвержденная форма такого акта не предусматривает обязательного указания метода проведения измерений. Суд также учел, что истец не предоставила документы, подтверждающие ведение учета товарных запасов.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что пункт 12 статьи 3 Закона №265/95-ВР обязывает субъектов хозяйствования вести учет товарных запасов и предоставлять во время проверки документы, подтверждающие учет и происхождение товаров, находящихся в месте продажи.

При этом статья 20 Закона №265/95-ВР предусматривает ответственность как за реализацию неучтенных товаров, так и за непредоставление документов, подтверждающих их учет.

Суд обратил внимание, что в сфере оборота топлива применяется специальное нормативное регулирование, предусмотренное Инструкцией №281/171/578/155, которая устанавливает обязательные правила приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов.

Верховный Суд подчеркнул, что единственным надлежащим способом проверки наличия неучтенного топлива является сопоставление данных учета отчетов АЗС и данных регистраторов расчетных операций с фактическими измерениями остатков топлива в резервуарах. Такие измерения должны осуществляться в соответствии с требованиями Инструкции с фиксацией методов, способов и оборудования, использовавшихся при проведении замеров.

Коллегия судей подчеркнула, что при проведении фактической проверки у должностных лиц контролирующего органа существует обязанность проведения фактического измерения остатков топлива в резервуарах и указания в акте проверки и приложениях к нему информации о методах, способах и оборудовании, с помощью которых осуществлялось снятие фактических остатков горюче-смазочных материалов.

Суд установил, что в акте проверки и акте снятия остатков топлива не зафиксировано, каким именно способом проводились измерения, сколько раз осуществлялись замеры, определялось ли наличие подтоварной воды и применялась ли водочувствительная паста. Также в документах отсутствовали сведения о методах и оборудовании, использованных при определении фактических остатков топлива.

По выводу Верховного Суда, в такой ситуации результаты определения остатков горюче-смазочных материалов не могут считаться достоверными, а утверждения налогового органа о реализации неучтенного топлива являются необоснованными.

Суд также отклонил выводы апелляционного суда о том, что подписание представителем истца акта без замечаний свидетельствует о согласии с выводами контролирующего органа, поскольку налогоплательщик реализовал право на судебное обжалование соответствующего налогового уведомления-решения.

Отдельно Верховный Суд признал ошибочной ссылку апелляционного суда на то, что другое налоговое уведомление-решение о непредоставлении документов осталось действующим, поскольку оно основывалось на ином составе налогового правонарушения.

В результате Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил постановление Шестого апелляционного административного суда и оставил в силе решение Черкасского окружного административного суда по делу №580/4269/24.

Постановление вступает в законную силу с даты его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

