В Украине отмечают День вышиванки — как возник этот праздник и какие еще события приходятся на 21 мая

В третий четверг мая в Украине традиционно отмечают День вышиванки. Праздник был учрежден в 2006 году студентами факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, которые предложили посвятить один день в году украинской вышитой рубашке.

В 2014 году День вышиванки вышел за пределы студенческой среды и приобрел международный масштаб. Третий четверг мая для празднования выбрали намеренно, ведь инициаторы подчеркивали, что вышиванка является неотъемлемой частью повседневной жизни и культуры украинцев, поэтому праздник должен приходиться именно на будний день.

Традиционно в этот день в Украине проводят тематические конкурсы, в частности на лучшую вышиванку или лучшее фото в вышитой одежде. Фотографии в вышиванках публикуют не только украинцы, но и представители украинской диаспоры и граждане других государств.

Помимо Дня вышиванки, 21 мая также отмечают Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, Международный день чая, День межнационального согласия и культурного разнообразия.

Исторические события 21 мая

В этот день в разные годы произошли следующие события:

В 1904 году в Париже была основана Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА);

В 1918 году в Киеве представители нескольких политических сил создали Украинский национально-государственный союз для консолидации государствообразующих процессов;

В 1919 году большевистские власти в Украине национализировали все предприятия, связанные с морским и речным транспортом;

В 1992 году Верховная Рада Крыма отменила запланированный референдум о независимости полуострова;

В 2000 году граждане Швейцарии на референдуме поддержали углубление сотрудничества с Европейским Союзом;

В 2006 году на референдуме в Черногории 55,5% участников голосования поддержали независимость страны от Сербии.

Церковные праздники

В этот день христиане отмечают Вознесение Господне. Согласно Евангелию, после своего Воскресения Иисус Христос в течение сорока дней пребывал среди учеников, обучая их и готовя к принятию Святого Духа. На сороковой день Спаситель собрал апостолов на горе Елеон вблизи Иерусалима, благословил их и вознесся на небо.

Также 21 мая чтят память святых равноапостольных Константина и Елены. Император Константин Великий вошел в историю как правитель, который прекратил преследования христиан и предоставил свободу вероисповедания в Римской империи. Его мать Елена известна своей деятельностью в поддержку христианской веры и святынь.

Именины

День ангела 21 мая отмечают Константин, Михаил, Федор и Елена.

