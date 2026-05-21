Без госрегистрации — юридическая уязвимость: какие акты местной власти могут быть оспорены в суде

Государственной регистрации подлежат акты, которые затрагивают права граждан, регулируют соцуслуги или устанавливают обязательные правила поведения.

Распоряжения местных государственных администраций и приказы их структурных подразделений, которые затрагивают права граждан или устанавливают обязательные правила поведения, подлежат обязательной государственной регистрации в органах юстиции.

Как пояснили в Министерстве юстиции, государственная регистрация нормативно-правовых актов является процедурой превентивного правового контроля, которая предшествует вступлению в силу соответствующих решений. Ее цель — обеспечить соответствие документов Конституции Украины, законам и другим нормативно-правовым актам высшей юридической силы.

Речь, в частности, идет об актах, которые:

— затрагивают права и законные интересы граждан;

— устанавливают обязательные правила поведения;

— регулируют предоставление административных и социальных услуг;

— влияют на деятельность учреждений, общин или бизнеса на региональном уровне.

Особое внимание во время правовой экспертизы уделяют соблюдению принципов безбарьерности. Проверяется, не содержат ли документы дискриминационных или необоснованных ограничений для граждан.

В частности, анализируют:

— доступность процедур получения услуг;

— учет потребностей различных категорий населения;

— понятность и юридическую корректность формулировок;

— отсутствие положений, которые могут создавать неравные условия доступа к правам или сервисам.

Нормативно-правовой акт, подлежащий государственной регистрации, вступает в силу только после регистрации в соответствующем территориальном органе юстиции и официального опубликования.

В ведомстве подчеркнули, что решения, принятые на основании акта без государственной регистрации, могут быть юридически уязвимыми и оспорены в судебном порядке.

Также отмечается, что в условиях военного положения значение государственной регистрации усиливается из-за постоянных изменений законодательства и необходимости оперативного принятия управленческих решений.

