Без держреєстрації — юридична вразливість: які акти місцевої влади можуть бути оскаржені в суді

Розпорядження місцевих державних адміністрацій та накази їхніх структурних підрозділів, які зачіпають права громадян або встановлюють обов’язкові правила поведінки, підлягають обов’язковій державній реєстрації в органах юстиції.

Як пояснили у Міністерстві юстиції, державна реєстрація нормативно-правових актів є процедурою превентивного правового контролю, яка передує набранню чинності відповідними рішеннями. Її мета — забезпечити відповідність документів Конституції України, законам та іншим нормативно-правовим актам вищої юридичної сили.

Йдеться, зокрема, про акти, які:

— зачіпають права та законні інтереси громадян;

— встановлюють обов’язкові правила поведінки;

— регулюють надання адміністративних і соціальних послуг;

— впливають на діяльність установ, громад або бізнесу на регіональному рівні.

Особливу увагу під час правової експертизи приділяють дотриманню принципів безбар’єрності. Перевіряється, чи не містять документи дискримінаційних або необґрунтованих обмежень для громадян.

Зокрема, аналізують:

— доступність процедур отримання послуг;

— врахування потреб різних категорій населення;

— зрозумілість і юридичну коректність формулювань;

— відсутність положень, які можуть створювати нерівні умови доступу до прав або сервісів.

Нормативно-правовий акт, який підлягає державній реєстрації, набирає чинності лише після реєстрації у відповідному територіальному органі юстиції та офіційного опублікування.

У відомстві наголосили, що рішення, ухвалені на підставі акта без державної реєстрації, можуть бути юридично вразливими та оскаржені в судовому порядку.

Також зазначається, що в умовах воєнного стану значення державної реєстрації посилюється через постійні зміни законодавства та необхідність оперативного ухвалення управлінських рішень.

