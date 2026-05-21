Які гарантії рівної оплати праці жінок і чоловіків передбачає законодавство України

Держпраці нагадало, що українське законодавство гарантує жінкам і чоловікам рівні трудові права та однакову оплату праці за роботу рівної цінності, а роботодавцям заборонено встановлювати різний рівень зарплати, премій чи надбавок через стать працівника.

Роботодавці зобов’язані забезпечувати рівну оплату праці жінок і чоловіків за виконання однакової або рівноцінної роботи. Законодавство України забороняє будь-яку дискримінацію у сфері оплати праці за ознакою статі та гарантує працівникам рівні трудові права незалежно від гендеру.

Згідно зі статтею 24 Конституції України, усі громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Законодавство не допускає надання привілеїв або встановлення обмежень за ознакою статі.

Кодекс законів про працю України також гарантує рівність трудових прав громадян і забороняє будь-які прояви дискримінації у сфері праці, зокрема за статевою ознакою (стаття 2¹).

Крім того, Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» прямо зобов’язує роботодавців забезпечувати жінкам і чоловікам рівну оплату праці за однакову роботу або працю однакової цінності.

Що це означає на практиці:

— однаковий рівень заробітної плати за аналогічну посаду та однаковий обсяг обов’язків;

— рівні можливості для отримання премій, надбавок і доплат;

— недопущення зменшення рівня оплати праці через стать працівника;

— застосування об’єктивних критеріїв оцінки виконаної роботи.

Тобто, якщо жінка та чоловік виконують роботу однакової складності, працюють в однакових умовах і несуть однакову відповідальність, розмір їхньої оплати праці має бути рівним, нагадує Держпраці.

При цьому роботодавець зобов’язаний:

— забезпечувати прозору систему оплати праці;

— застосовувати єдині підходи при встановленні посадових окладів;

— не допускати дискримінаційних положень у колективних договорах та внутрішніх локальних актах.

