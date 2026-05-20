Як правильно обрати кондиціонер для дому: головні параметри

Як не помилитися при виборі кондиціонера для квартири чи будинку.

Із настанням спеки українці дедалі частіше замислюються про купівлю кондиціонера. Однак під час вибору важливо враховувати не лише ціну чи популярність бренду, а й технічні характеристики, рівень енергоефективності та відповідність обладнання вимогам законодавства. Від цього залежить не лише комфорт у приміщенні, а й безпека користування та витрати на електроенергію.

Кондиціонер давно перестав бути предметом розкоші. У періоди літньої спеки він допомагає підтримувати нормальну температуру в оселі чи офісі, покращує самопочуття, зменшує втому та дозволяє комфортно працювати й відпочивати. Особливо актуальним це стало на тлі підвищення середніх температур та тривалих хвиль спеки.

Втім, фахівці Держпродспоживслужби наголошують: купуючи кондиціонер, варто звертати увагу не лише на дизайн чи функцію охолодження. Побутові кондиціонери належать до електротехнічної продукції, тому повинні відповідати вимогам безпеки, енергоефективності та технічних регламентів.

Які вимоги має виконувати кондиціонер

В Україні така техніка повинна:

бути безпечною для користувача;

відповідати вимогам технічних регламентів;

мати належне маркування;

супроводжуватися технічною документацією;

містити підтвердження відповідності встановленим вимогам.

Контроль за продукцією здійснюється відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та низки постанов Кабінету Міністрів.

На що звернути увагу під час покупки

Маркування та інформація про виробника

На самому кондиціонері або спеціальному шильдику обов’язково мають бути вказані:

назва виробника;

торгова марка;

модель;

серійний номер або номер партії;

технічні параметри — напруга, частота та споживана потужність.

Маркування має бути чітким, читабельним та виконаним українською мовою або з використанням міжнародних позначень.

Клас енергоефективності

Одна з ключових характеристик — енергетична етикетка. Вона показує, наскільки економно працює кондиціонер.

Найефективнішими вважаються моделі класу A+++, A++ та A+. Вони споживають менше електроенергії та дозволяють суттєво економити на рахунках за світло.

Фахівці радять звертати увагу й на сучасні показники:

SEER — сезонна ефективність охолодження;

SCOP — сезонна ефективність обігріву.

Чим вищі ці значення — тим економніше працює пристрій протягом року. На відміну від старих показників EER і COP, вони враховують реальні сезонні умови експлуатації.

Рівень шуму теж має значення

Для квартири чи будинку важливим є і шум кондиціонера. Комфортними вважаються такі показники:

внутрішній блок — від 19 до 30 дБ;

зовнішній блок — до 50 дБ.

Надто шумний кондиціонер може створювати дискомфорт, особливо вночі або у невеликих приміщеннях.

Що ще повинно бути в комплекті

Відповідно до вимог технічних регламентів кондиціонер має продаватися разом із:

енергетичною етикеткою;

технічним паспортом;

мікрофішею;

інформацією про виробника;

даними про енергоефективність.

Експерти радять не купувати техніку без документів або з відсутнім маркуванням, адже це може свідчити про порушення вимог безпеки чи сумнівне походження продукції.

Таким чином, під час вибору кондиціонера варто орієнтуватися не лише на вартість чи рекламу. Правильно підібрана модель допоможе не лише пережити літню спеку, а й забезпечить безпечну та економну експлуатацію на довгі роки.

