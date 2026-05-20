НМТ у Києві: скільки учасників зареєструвалось та який алгоритм під час повітряних тривог

Як відомо, 20 травня в Україні стартувала основна сесія НМТ-2026, яка триматиме до 25 червня. У столиці понад 35 тисяч учасників зареєструвалися на іспити.

Київська міська державна адміністрація повідомила, що у місті підготовлено 125 тимчасових екзаменаційних центрів, які пройшли перевірку на відповідність безпековим і технічним вимогам.

«Ми розуміємо, наскільки це відповідальний і хвилюючий етап для наших випускників. Тому місто зробило все необхідне, аби тестування відбулося організовано, безпечно та в максимально комфортних умовах. Усі тимчасові екзаменаційні центри забезпечені укриттями, перевірені технічно та готові до роботи навіть в умовах повітряних тривог. Окрему увагу приділили психологічному комфорту учасників, адже вступна кампанія вже кілька років поспіль проходить в умовах повномасштабної війни», – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

До організації та проведення НМТ у столиці залучили 125 керівників і заступників керівників закладів освіти, а також 1513 педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Як і в попередні роки, НМТ проходить у форматі комп’ютерного онлайн-тестування.

Учасники складатимуть чотири предмети в один день: три обов’язкові та один на вибір.

Загальна тривалість тестування – чотири години. Іспит поділять на два двогодинні блоки, між якими передбачена 20-хвилинна перерва.

«Для проведення НМТ у школах Києва визначили приміщення з облаштованими укриттями. Кількість місць у сховищах розрахована відповідно до чисельності персоналу екзаменаційних центрів і максимальної кількості учасників, які одночасно там перебуватимуть.

У разі оголошення повітряної тривоги тестування призупинятимуть, а всі учасники та працівники центрів переходитимуть до укриття.

Онлайн-платформа автоматично зберігатиме всі надані відповіді, а після відбою тривоги тестування продовжуватиметься з моменту зупинки.

Якщо повітряна тривога триватиме надто довго і завершити тестування у визначений день буде неможливо, учасники матимуть змогу скласти НМТ під час додаткової сесії. Вона проходитиме з 17 до 24 липня», - додали у КМДА.

Результати основних сесій НМТ оприлюднять у персональних кабінетах учасників до 3 липня, додаткових сесій – до 29 липня.

