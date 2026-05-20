  1. В Україні

НМТ у Києві: скільки учасників зареєструвалось та який алгоритм під час повітряних тривог

23:31, 20 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У разі оголошення повітряної тривоги тестування призупинятимуть.
НМТ у Києві: скільки учасників зареєструвалось та який алгоритм під час повітряних тривог
Фото: depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, 20 травня в Україні стартувала основна сесія НМТ-2026, яка триматиме до 25 червня. У столиці понад 35 тисяч учасників зареєструвалися на іспити.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Київська міська державна адміністрація повідомила, що у місті підготовлено 125 тимчасових екзаменаційних центрів, які пройшли перевірку на відповідність безпековим і технічним вимогам.

«Ми розуміємо, наскільки це відповідальний і хвилюючий етап для наших випускників. Тому місто зробило все необхідне, аби тестування відбулося організовано, безпечно та в максимально комфортних умовах. Усі тимчасові екзаменаційні центри забезпечені укриттями, перевірені технічно та готові до роботи навіть в умовах повітряних тривог. Окрему увагу приділили психологічному комфорту учасників, адже вступна кампанія вже кілька років поспіль проходить в умовах повномасштабної війни», – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

До організації та проведення НМТ у столиці залучили 125 керівників і заступників керівників закладів освіти, а також 1513 педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Як і в попередні роки, НМТ проходить у форматі комп’ютерного онлайн-тестування.

Учасники складатимуть чотири предмети в один день: три обов’язкові та один на вибір.

Загальна тривалість тестування – чотири години. Іспит поділять на два двогодинні блоки, між якими передбачена 20-хвилинна перерва.

«Для проведення НМТ у школах Києва визначили приміщення з облаштованими укриттями. Кількість місць у сховищах розрахована відповідно до чисельності персоналу екзаменаційних центрів і максимальної кількості учасників, які одночасно там перебуватимуть.

У разі оголошення повітряної тривоги тестування призупинятимуть, а всі учасники та працівники центрів переходитимуть до укриття.

Онлайн-платформа автоматично зберігатиме всі надані відповіді, а після відбою тривоги тестування продовжуватиметься з моменту зупинки.

Якщо повітряна тривога триватиме надто довго і завершити тестування у визначений день буде неможливо, учасники матимуть змогу скласти НМТ під час додаткової сесії. Вона проходитиме з 17 до 24 липня», - додали у КМДА.

Результати основних сесій НМТ оприлюднять у персональних кабінетах учасників до 3 липня, додаткових сесій – до 29 липня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ повітряна тривога

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Іспанія викликає експремʼєра Родрігеса Сапатеро до суду у справі про «корупційний бутік»

Офіційне висунення звинувачень експрем’єру Іспанії Хосе Луїсу Сапатеро продемонструвало світові зразок юридичної пропорційності та незалежності судів.

YouTube-блогери несуть кримінальну відповідальність за публікацію чужого контенту із запереченням агресії РФ — позиція ВС

YouTube-відео із запереченням агресії РФ може тягнути відповідальність за ККУ не лише для автора висловлювань, а й для особи, яка опублікувала такий запис.

Порушення при проведенні негласних слідчих дій: як суди оцінюють докази за стандартами ЄСПЛ

Чи можуть протоколи огляду мобільних пристроїв та листування у месенджерах вважатися доказами, якщо захист не мав повного доступу до першоджерел.

Стратегічні підприємства зможуть отримувати пожежну техніку від міжнародних партнерів: Рада змінює правила гуманітарної допомоги

Законопроєкт пропонує змінити правила отримання гуманітарної допомоги у вигляді пожежно-рятувальної техніки для підприємств, що мають критичне значення.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]