«Летіли» зі швидкістю понад 110 км за годину: у Києві покарали водіїв Tesla та BMW

22:54, 20 травня 2026
У столиці покарали порушників швидкісних обмежень.
У Києві під вимірювання швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam, інспектори зупинили водіїв автомобілі Tesla та BMW, які рухалися містом зі швидкістю 111 та 132 км/год.

Як повідомила Патрульна поліція Києва, порушникам нагадали ПДР та винесли на них постанови за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, більш як на 50 км/год) КУпАП.

У поліції додали, що максимально допустима швидкість руху транспортних засобів:

      ▪️ у населених пунктах — 50 км/год;

      ▪️ за межами — 90 км/год;

      ▪️ на автомобільних дорогах з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — 110 км/год;

      ▪️ на автомагістралях — 130 км/год.

Стрічка новин

