Стратегічні підприємства зможуть отримувати пожежну техніку від міжнародних партнерів: Рада змінює правила гуманітарної допомоги

Законопроєкт пропонує змінити правила отримання гуманітарної допомоги у вигляді пожежно-рятувальної техніки для підприємств, що мають критичне значення.

В Україні можуть змінити правила отримання гуманітарної допомоги для стратегічних підприємств. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15250, який дозволить окремим суб’єктам господарювання залучати від міжнародних партнерів пожежно-рятувальну техніку, обладнання та оснащення як гуманітарну допомогу для захисту критично важливих об’єктів під час війни.

Ініціатива стосується підприємств, які належать до категорій цивільного захисту особливої важливості, першої та другої категорій та охороняються державними пожежно-рятувальними підрозділами ДСНС на договірній основі.

Чому виникла потреба у змінах

Необхідність внесення змін пов’язана із повномасштабною війною та зростанням ризиків для критичної інфраструктури. Через постійні обстріли та ризики надзвичайних ситуацій підприємствам потрібне оперативне оновлення парку пожежної техніки. Однак у воєнний час у підприємств часто не має можливості самостійно закуповувати дороговартісні пожежні автомобілі та обладнання.

Водночас міжнародні партнери готові передавати таку техніку як гуманітарну допомогу, але чинний Закон України «Про гуманітарну допомогу» фактично не дозволяє підприємствам бути її набувачами для таких потреб.

Що саме пропонують змінити

Законопроєктом пропонується доповнити статтю 15 Закону України «Про гуманітарну допомогу» новими пунктами 3-12 та 3-13.

Передбачається, що на період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення або скасування до отримувачів та набувачів гуманітарної допомоги додатково віднесуть окрему категорію суб’єктів господарювання, зокрема підприємства нафтогазової, хімічної, металургійної, енергетичної та оборонно-промислової сфер, а також інші об’єкти, віднесені до категорій цивільного захисту особливої важливості, першої та другої категорій, які підлягають охороні від пожеж державними пожежно-рятувальними підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Також законопроєкт визначає перелік майна, яке визнаватиметься гуманітарною допомогою:

основні та спеціальні пожежно-рятувальні автомобілі;

пожежно-технічне обладнання;

спеціальне оснащення;

вогнегасні речовини.

У документі наголошується, що ця техніка використовуватиметься для забезпечення діяльності державних пожежно-рятувальних підрозділів, які охороняють відповідні об’єкти на підставі договорів.

Законопроєкт також встановлює обмеження щодо використання отриманої гуманітарної допомоги. Зокрема, передбачено, що пожежно-рятувальна техніка та обладнання, які надходитимуть у межах цієї ініціативи, не можуть бути продані, передані іншим особам або відчужені будь-яким способом за цивільно-правовими правочинами. Водночас законопроєкт визначає винятки, коли така техніка може передаватися безоплатно. Йдеться про можливість її передачі іншим набувачам гуманітарної допомоги, визначеним законом, а також центральному органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту та іншим уповноваженим органам, що забезпечують сили цивільного захисту.

Крім того, Кабінет Міністрів України має затвердити порядок, який визначатиме як саме буде здійснюватися отримання пожежно-рятувальної техніки як гуманітарної допомоги, правила її зберігання, механізм розподілу між підприємствами, а також порядок подальшої передачі або перерозподілу такої техніки.

У разі ухвалення ініціативи буде розширено перелік підприємств, які можуть отримувати пожежно-рятувальну техніку як гуманітарну допомогу. Це дозволить уточнити механізм забезпечення окремих об’єктів критичної інфраструктури відповідним обладнанням у період воєнного стану та після його завершення.

