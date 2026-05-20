  1. Законодавство
  2. / В Україні

Батьки зможуть обрати усиновлювачів для дитини у випадку своєї смерті: нова ідея у сімейному праві

14:20, 20 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ініціатива передбачає можливість за життя визначати осіб із переважним правом на усиновлення дитини.
Батьки зможуть обрати усиновлювачів для дитини у випадку своєї смерті: нова ідея у сімейному праві
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У проєкті Книги 6 «Сімейне право» Цивільного кодексу України №15150 пропонується запровадити новий підхід до визначення осіб, які матимуть переважне право на усиновлення дитини у разі смерті батьків. На цю ініціативу як одну з новел сімейного регулювання звернула увагу Нотаріальна палата.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про можливість надати батькам право за життя визначати осіб, які матимуть переважне право на усиновлення їхньої дитини після їх смерті.

Як пропонується реалізувати механізм

Згідно з пропозицією, таке волевиявлення має оформлюватися у вигляді особистого розпорядження на випадок смерті. Документ пропонується посвідчувати нотаріально.

Що це означає на практиці

У разі запровадження такої норми батьки зможуть:

  • заздалегідь визначити осіб, яких вважають пріоритетними для усиновлення дитини;
  • закріпити це рішення у нотаріально посвідченому документі;
  • впливати на формування переважного кола кандидатів на усиновлення після своєї смерті.

Контекст інших змін у проєкті

Крім цієї ініціативи, проєкт Книги 6 ЦК України №15150 також передбачає ширше оновлення сімейного регулювання. Зокрема, Нотаріальна палата України звертає увагу на пропозиції змінити базові підходи до регулювання майнових відносин подружжя — зокрема концепцію спільного майна та термінологію, яка використовується для визначення прав подружжя на майно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

законопроект усиновлення цивільний кодекс

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Стратегічні підприємства зможуть отримувати пожежну техніку від міжнародних партнерів: Рада змінює правила гуманітарної допомоги

Законопроєкт пропонує змінити правила отримання гуманітарної допомоги у вигляді пожежно-рятувальної техніки для підприємств, що мають критичне значення.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Відповідальність за помилки у військовому обліку під питанням: штраф 170 тисяч гривень для ТЦК можуть переглянути

Документ, який мав навести лад у реєстрі «Оберіг», може спричинити хвилю нових судових спорів через технічні недоліки.

В Україні запускають ринок парникових викидів: як новий закон змінить правила для промисловості

Проєкт Мінекономіки покликаний адаптувати українське законодавство до стандартів ЄС та захистити наших експортерів від європейського екологічного мита.

Верховний Суд нагадав держорганам про неправомірність раптової зміни позиції щодо бізнесу

Верховний Суд розтлумачив норми закону про адміністративну процедуру, вказавши, що держава не може позбавляти бізнес прав, якщо сама раніше неодноразово визнавала їх законність

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]