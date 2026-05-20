Батьки зможуть обрати усиновлювачів для дитини у випадку своєї смерті: нова ідея у сімейному праві

Ініціатива передбачає можливість за життя визначати осіб із переважним правом на усиновлення дитини.

У проєкті Книги 6 «Сімейне право» Цивільного кодексу України №15150 пропонується запровадити новий підхід до визначення осіб, які матимуть переважне право на усиновлення дитини у разі смерті батьків. На цю ініціативу як одну з новел сімейного регулювання звернула увагу Нотаріальна палата.

Йдеться про можливість надати батькам право за життя визначати осіб, які матимуть переважне право на усиновлення їхньої дитини після їх смерті.

Як пропонується реалізувати механізм

Згідно з пропозицією, таке волевиявлення має оформлюватися у вигляді особистого розпорядження на випадок смерті. Документ пропонується посвідчувати нотаріально.

Що це означає на практиці

У разі запровадження такої норми батьки зможуть:

заздалегідь визначити осіб, яких вважають пріоритетними для усиновлення дитини;

закріпити це рішення у нотаріально посвідченому документі;

впливати на формування переважного кола кандидатів на усиновлення після своєї смерті.

Контекст інших змін у проєкті

Крім цієї ініціативи, проєкт Книги 6 ЦК України №15150 також передбачає ширше оновлення сімейного регулювання. Зокрема, Нотаріальна палата України звертає увагу на пропозиції змінити базові підходи до регулювання майнових відносин подружжя — зокрема концепцію спільного майна та термінологію, яка використовується для визначення прав подружжя на майно.

