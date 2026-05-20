За 4 місяці у деклараціях посадовців виявили порушень на понад 1,3 млрд грн

У НАЗК також назвали топ-5 декларацій із значними сумами невідповідностей.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що за чотири місяці 2026 року завершило 278 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом.

Порушення виявлено у 277 з перевірених декларацій. Зокрема,

у 170 деклараціях встановлено ознаки недостовірних відомостей (ст. 366-2 Кримінального кодексу України (КК України) або ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) на загальну суму понад 1,244 млрд грн;

у трьох - ознаки необґрунтованості активів на понад 16 млн грн;

у чотирьох - ознаки незаконного збагачення на понад 68 млн грн.

У НАЗК підкреслили, що ефективність проведених повних перевірок за чотири місяці 2026 року становить 64% від завершених перевірок із затвердженим результатом.

У квітні НАЗК скерувало до компетентних органів 19 обґрунтованих висновків за ст. 366-2 КК України, 12 - за ознаками ч. 4 ст. 172-6 КУпАП.

Загалом з початку 2026 року до компетентних органів скеровано 155 обґрунтованих висновків: 102 - за ст. 366-2 КК України, 3 - за ст. 368-5 КК України та 50 - за ознаками ч. 4 ст. 172-6 КУпАП.

З початку року за результатом розгляду обґрунтованих висновків НАЗК, органи досудового розслідування розпочали 74 кримінальних провадження. Матеріали ще 14 перевірок долучено до розпочатих раніше кримінальних проваджень.

У квітні прокурор САП, у тому числі за матеріалами повної перевірки декларації за 2023 рік, звернувся до ВАКС з позовом про визнання необґрунтованими активів ексначальника одного з управлінь ГУ Державної податкової служби у Львівській області на понад 5,4 млн грн.

ТОП-5 посадовців, у деклараціях яких за результатами повних перевірок, завершених у квітні, встановлено ознаки порушень:

Керівник Центральної бази виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України: у декларації за 2024 рік виявлено ознаки незаконного збагачення на понад 9,2 млн грн. Зокрема, дружина посадовця набула у власність об’єкт незавершеного будівництва - апартаменти у Буковель вартістю понад 300 тис. дол. США, а сам посадовець надав третій особі позику у розмірі 100 тис дол. США. При цьому джерела походження коштів на такі активи не підтверджено під час перевірки. Крім того, встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 27,4 млн грн, серед іншого посадовець приховав від декларування житловий будинок та земельну ділянка загальною площею 1790 кв.м у Київській області, що належать колишній тещі, та перебували в користуванні декларанта і членів його сім’ї. А також у декларації відсутні відомості про квартиру в Києві вартістю близько 2 млн грн, власником якої є син посадовця, хоча декларант також користувався цим майном. Обгрунтований висновок скеровано до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), який разом із матеріалами перевірки долучено до матеріалів кримінального провадження.

Керівник експертної групи Міністерства оборони України: у декларації за 2024 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 4,3 млн грн. Посадовець не задекларував квартиру, в якій проживав із сім’єю та не вказав подарунок у 2,2 млн грн, отриманий дружиною та використаний для придбання іншої квартири в Києві. Національна поліція України (НПУ) розпочала кримінальне провадження.

Заступник начальника відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг: у декларації за 2024 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 2,4 млн грн. Посадовець не підтвердив джерела походження готівки на 1,5 млн грн та не задекларував власний дохід у розмірі понад 962 тис. грн. НПУ розпочала кримінальне провадження.

Колишній суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду, який під час перевірки декларації за 2024 рік не зміг підтвердити джерела походження готівки на понад 840 тис. грн. Матеріали скеровано до НПУ.

Радник (консультант) голови Мукачівської районної ради, депутат Мукачівської районної ради: у декларації за 2024 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 3,4 млн. грн. Зокрема, посадовець не задекларував Audi A 7, 2019 р.в., що належить сину та власні фінансові зобов’язання у розмірі 2,5 млн грн. НПУ розпочала кримінальне провадження.

ТОП-5 декларацій із значними сумами невідповідностей подані:

Депутатом Полтавської міської ради: у деклараціях за 2023 та 2024 роки встановлено ознаки недостовірних відомостей сукупно на понад 45 млн грн. Зокрема, посадовець приховав від декларування належну йому криптовалюту вартістю 16,7 млн грн і доходи від операцій із нею на суму понад 5 млн грн, а також не задекларував нежитлові приміщення у Полтаві загальною площею 748 кв.м, якими користується його дружина. Матеріали перевірки долучені до кримінального провадження. НПУ повідомила посадовцю про підозру у недостовірному декларуванні.

Секретарем Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області: посадовець не зміг підтвердити джерела походження зазначених у декларації за 2024 рік готівкових коштів родини на загальну суму 9,5 млн грн. НПУ розпочала кримінальне провадження.

Колишнім працівником територіального сервісного центру МВС: посадовець не зміг підтвердити походження готівки на понад 8,8 млн грн, зазначені у декларації за 2024 рік. НПУ розпочала кримінальне провадження.

Колишнім членом ВЛК КНП «Тячівська районна лікарня» Тячівської міської ради Закарпатської області: у декларації за 2024 рік посадовець не задекларував житловий будинок у Київській області вартістю понад 2,3 млн грн, де він фактично проживав разом із родиною. НПУ розпочала кримінальне провадження.

Депутатом Вишгородської районної ради Київської області: у декларації за 2024 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 8 млн грн. Зокрема, посадовець не задекларував дві земельні ділянки у Київській області, недобудовану нежитлову будівлю (магазин), житловий будинок, а також низку транспортних засобів, серед яких - Mercedes S 500, квадроцикл, мікроавтобус, два мотоцикли, вантажівка. Крім того, у декларації не відображено отримані ним доходи на понад 3,4 млн грн. НПУ розпочала кримінальне провадження.

