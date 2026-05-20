  1. В Україні

Кабмін розширив можливості використання витягу з Реєстру ветеранів

15:29, 20 травня 2026
Відтепер використовувати електронний або паперовий витяг з Реєстру можна замість посвідчення УБД.
Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову, яка дозволяє використовувати електронний або паперовий витяг з Реєстру замість посвідчення УБД. Про це повідомили у Мінветеранів.

«Пільги на навчання без зайвої бюрократії. Відтепер діти ветеранів, ветеранок та постраждалих учасників Революції Гідності під час оформлення підтримки для отримання державної цільової підтримки для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти можуть подавати на вибір або посвідчення УБД, або витяг із ЄДРВВ одного з батьків», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, якщо дитина (віком до 23 років) або її представник замовляє такий витяг самостійно, до запиту обов'язково додається  довідка про здобувача освіти з Єдиної державної електронної бази з питань освіти  (ЄДЕБО).

Тепер цей документ міститиме додаткові корисні відомості: який саме орган чи комісія надали людині статус ветерана, дату його присвоєння та юридичні підстави. Отримати витяг можна абсолютно безкоштовно і незалежно від місця реєстрації — або дистанційно через портал «Дія», або у паперовому вигляді в ЦНАП.

ветерани Кабінет Міністрів України УБД

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

