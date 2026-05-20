Після смерті людини її партнер може отримати право використати біоматеріал для народження дитини — якщо буде заповіт

У проєкті нового Цивільного кодексу України №15150 пропонують запровадити окремий вид заповіту — щодо розпорядження репродуктивним біологічним матеріалом після смерті людини. Водночас Нотаріальна палата України звернула увагу на низку юридичних і практичних проблем таких норм.

Йдеться про положення Книги 7 «Право спадкове» проєкту ЦК, які регулюють використання репродуктивного біологічного матеріалу померлої особи для подальшого проведення запліднення із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, у тому числі сурогатного материнства.

Проєкт передбачає, що людина зможе ще за життя визначити, хто саме матиме право використати її репродуктивний біологічний матеріал після смерті.

Хто зможе отримати таке право

У проєкті ЦК пропонується надати право на використання репродуктивного біологічного матеріалу:

чоловіку або дружині, які пережили спадкодавця;

особі іншої статі, яка проживала зі спадкодавцем однією сім’єю без шлюбу та не перебувала в іншому шлюбі.

Також у тексті прямо зазначено можливість подальшого проведення запліднення із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, у тому числі за допомогою замінного материнства.

Для цього хочуть запровадити спеціальний заповіт

Проєктом пропонується створити окремий механізм — заповіт про розпорядження репродуктивним біологічним матеріалом.

Нотаріальна палата звернула увагу, що такий документ матиме спеціальний правовий режим.

Зокрема, проєкт передбачає:

такий заповіт не може бути секретним;

посвідчувати його зможе виключно нотаріус;

документ підлягатиме реєстрації у Спадковому реєстрі;

у реєстрі повинна бути окрема відмітка про вид заповіту.

Крім того, скасувати такий заповіт можна буде лише шляхом оформлення нового заповіту про розпорядження репродуктивним біологічним матеріалом.

Нотаріусів хочуть зобов’язати перевіряти сімейні стосунки

Окрему увагу Нотаріальна палата приділила обов’язкам нотаріуса під час посвідчення такого заповіту.

Проєкт вимагає, щоб нотаріус перевіряв родинні або інші стосунки між спадкодавцем та особою, яка отримає право на використання репродуктивного матеріалу.

Для цього пропонується використовувати, зокрема, дані Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

У НПУ зазначають, що нотаріус фактично повинен буде перевіряти:

факт перебування у шлюбі;

наявність родинних зв’язків;

факт проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

Саме останній пункт викликав окремі зауваження.

У НПУ вказали на проблему з підтвердженням проживання однією сім’єю

Нотаріальна палата наголошує, що факт проживання однією сім’єю без шлюбу часто встановлюється лише судом.

У документі прямо зазначено, що для підтвердження такого статусу може знадобитися чинне судове рішення.

Через це у НПУ виникли питання щодо того, як саме нотаріуси повинні перевіряти такі обставини на практиці та які документи будуть достатніми для посвідчення заповіту.

У проєкті передбачили навіть знищення біологічного матеріалу

У тексті проєкту також міститься норма про те, що репродуктивний біологічний матеріал може підлягати знищенню.

Водночас Нотаріальна палата звертає увагу, що механізм реалізації таких положень потребує додаткового врегулювання.

Зокрема, наразі залишаються відкритими питання:

хто саме контролюватиме виконання волі померлого;

як підтверджуватиметься право на використання біологічного матеріалу;

який порядок взаємодії буде між нотаріусами, медичними установами та державними реєстрами;

як саме відбуватиметься знищення матеріалу у випадках, передбачених законом.

Нотаріальна палата пропонує уточнити норми

НПУ вказує, що положення про заповіт щодо репродуктивного біологічного матеріалу потребують суттєвого доопрацювання перед ухваленням нового Цивільного кодексу.

Насамперед — через складність перевірки сімейних відносин, відсутність чітких процедур для нотаріусів та необхідність додаткового нормативного регулювання нових механізмів.

