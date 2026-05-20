  1. Законодавство
  2. / В Україні

Після смерті людини її партнер може отримати право використати біоматеріал для народження дитини — якщо буде заповіт

15:53, 20 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Проєкт передбачає можливість заздалегідь визначити, хто зможе використати репродуктивний біологічний матеріал після смерті.
Після смерті людини її партнер може отримати право використати біоматеріал для народження дитини — якщо буде заповіт
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У проєкті нового Цивільного кодексу України №15150 пропонують запровадити окремий вид заповіту — щодо розпорядження репродуктивним біологічним матеріалом після смерті людини. Водночас Нотаріальна палата України звернула увагу на низку юридичних і практичних проблем таких норм.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про положення Книги 7 «Право спадкове» проєкту ЦК, які регулюють використання репродуктивного біологічного матеріалу померлої особи для подальшого проведення запліднення із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, у тому числі сурогатного материнства.

Проєкт передбачає, що людина зможе ще за життя визначити, хто саме матиме право використати її репродуктивний біологічний матеріал після смерті.

Хто зможе отримати таке право

У проєкті ЦК пропонується надати право на використання репродуктивного біологічного матеріалу:

  • чоловіку або дружині, які пережили спадкодавця;
  • особі іншої статі, яка проживала зі спадкодавцем однією сім’єю без шлюбу та не перебувала в іншому шлюбі.

Також у тексті прямо зазначено можливість подальшого проведення запліднення із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, у тому числі за допомогою замінного материнства.

Для цього хочуть запровадити спеціальний заповіт

Проєктом пропонується створити окремий механізм — заповіт про розпорядження репродуктивним біологічним матеріалом.

Нотаріальна палата звернула увагу, що такий документ матиме спеціальний правовий режим.

Зокрема, проєкт передбачає:

  • такий заповіт не може бути секретним;
  • посвідчувати його зможе виключно нотаріус;
  • документ підлягатиме реєстрації у Спадковому реєстрі;
  • у реєстрі повинна бути окрема відмітка про вид заповіту.

Крім того, скасувати такий заповіт можна буде лише шляхом оформлення нового заповіту про розпорядження репродуктивним біологічним матеріалом.

Нотаріусів хочуть зобов’язати перевіряти сімейні стосунки

Окрему увагу Нотаріальна палата приділила обов’язкам нотаріуса під час посвідчення такого заповіту.

Проєкт вимагає, щоб нотаріус перевіряв родинні або інші стосунки між спадкодавцем та особою, яка отримає право на використання репродуктивного матеріалу.

Для цього пропонується використовувати, зокрема, дані Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

У НПУ зазначають, що нотаріус фактично повинен буде перевіряти:

  • факт перебування у шлюбі;
  • наявність родинних зв’язків;
  • факт проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

Саме останній пункт викликав окремі зауваження.

У НПУ вказали на проблему з підтвердженням проживання однією сім’єю

Нотаріальна палата наголошує, що факт проживання однією сім’єю без шлюбу часто встановлюється лише судом.

У документі прямо зазначено, що для підтвердження такого статусу може знадобитися чинне судове рішення.

Через це у НПУ виникли питання щодо того, як саме нотаріуси повинні перевіряти такі обставини на практиці та які документи будуть достатніми для посвідчення заповіту.

У проєкті передбачили навіть знищення біологічного матеріалу

У тексті проєкту також міститься норма про те, що репродуктивний біологічний матеріал може підлягати знищенню.

Водночас Нотаріальна палата звертає увагу, що механізм реалізації таких положень потребує додаткового врегулювання.

Зокрема, наразі залишаються відкритими питання:

  • хто саме контролюватиме виконання волі померлого;
  • як підтверджуватиметься право на використання біологічного матеріалу;
  • який порядок взаємодії буде між нотаріусами, медичними установами та державними реєстрами;
  • як саме відбуватиметься знищення матеріалу у випадках, передбачених законом.

Нотаріальна палата пропонує уточнити норми

НПУ вказує, що положення про заповіт щодо репродуктивного біологічного матеріалу потребують суттєвого доопрацювання перед ухваленням нового Цивільного кодексу.

Насамперед — через складність перевірки сімейних відносин, відсутність чітких процедур для нотаріусів та необхідність додаткового нормативного регулювання нових механізмів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

законопроект цивільний кодекс

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Порушення при проведенні негласних слідчих дій: як суди оцінюють докази за стандартами ЄСПЛ

Чи можуть протоколи огляду мобільних пристроїв та листування у месенджерах вважатися доказами, якщо захист не мав повного доступу до першоджерел.

Стратегічні підприємства зможуть отримувати пожежну техніку від міжнародних партнерів: Рада змінює правила гуманітарної допомоги

Законопроєкт пропонує змінити правила отримання гуманітарної допомоги у вигляді пожежно-рятувальної техніки для підприємств, що мають критичне значення.

Нові правила виїзду жінок за кордон: що змінилося і які заборони діють далі

Уряд пом’якшив правила виїзду за кордон для жінок-держслужбовиць і заброньованих, однак інші обов’язкові обмеження залишаються чинними.

Відповідальність за помилки у військовому обліку під питанням: штраф 170 тисяч гривень для ТЦК можуть переглянути

Документ, який мав навести лад у реєстрі «Оберіг», може спричинити хвилю нових судових спорів через технічні недоліки.

В Україні запускають ринок парникових викидів: як новий закон змінить правила для промисловості

Проєкт Мінекономіки покликаний адаптувати українське законодавство до стандартів ЄС та захистити наших експортерів від європейського екологічного мита.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]