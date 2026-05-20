После смерти человека его партнер может получить право использовать биоматериал для рождения ребенка — если будет завещание

В проекте нового Гражданского кодекса Украины №15150 предлагают внедрить отдельный вид завещания — относительно распоряжения репродуктивным биологическим материалом после смерти человека. В то же время Нотариальная палата Украины обратила внимание на ряд юридических и практических проблем таких норм.

Речь идет о положениях Книги 7 «Право наследственное» проекта ГК, которые регулируют использование репродуктивного биологического материала умершего лица для дальнейшего проведения оплодотворения с применением вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе суррогатного материнства.

Проект предусматривает, что человек сможет еще при жизни определить, кто именно будет иметь право использовать его репродуктивный биологический материал после смерти.

Кто сможет получить такое право

В проекте ГК предлагается предоставить право на использование репродуктивного биологического материала:

мужу или жене, пережившим наследодателя;

лицу другого пола, которое проживало с наследодателем одной семьей без брака и не состояло в другом браке.

Также в тексте прямо указана возможность дальнейшего проведения оплодотворения с применением вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе с помощью суррогатного материнства.

Для этого хотят внедрить специальное завещание

Проектом предлагается создать отдельный механизм — завещание о распоряжении репродуктивным биологическим материалом.

Нотариальная палата обратила внимание, что такой документ будет иметь специальный правовой режим.

В частности, проект предусматривает:

такое завещание не может быть секретным;

удостоверять его сможет исключительно нотариус;

документ будет подлежать регистрации в Наследственном реестре;

в реестре должна быть отдельная отметка о виде завещания.

Кроме того, отменить такое завещание можно будет только путем оформления нового завещания о распоряжении репродуктивным биологическим материалом.

Нотариусов хотят обязать проверять семейные отношения

Отдельное внимание Нотариальная палата уделила обязанностям нотариуса при удостоверении такого завещания.

Проект требует, чтобы нотариус проверял родственные или иные отношения между наследодателем и лицом, которое получит право на использование репродуктивного материала.

Для этого предлагается использовать, в частности, данные Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

В НПУ отмечают, что нотариус фактически должен будет проверять:

факт пребывания в браке;

наличие родственных связей;

факт проживания одной семьей без регистрации брака.

Именно последний пункт вызвал отдельные замечания.

В НПУ указали на проблему с подтверждением проживания одной семьей

Нотариальная палата подчеркивает, что факт проживания одной семьей без брака часто устанавливается только судом.

В документе прямо указано, что для подтверждения такого статуса может понадобиться действующее судебное решение.

Из-за этого у НПУ возникли вопросы относительно того, как именно нотариусы должны проверять такие обстоятельства на практике и какие документы будут достаточными для удостоверения завещания.

В проекте предусмотрели даже уничтожение биологического материала

В тексте проекта также содержится норма о том, что репродуктивный биологический материал может подлежать уничтожению.

В то же время Нотариальная палата обращает внимание, что механизм реализации таких положений требует дополнительного урегулирования.

В частности, пока остаются открытыми вопросы:

кто именно будет контролировать исполнение воли умершего;

как будет подтверждаться право на использование биологического материала;

какой порядок взаимодействия будет между нотариусами, медицинскими учреждениями и государственными реестрами;

как именно будет происходить уничтожение материала в случаях, предусмотренных законом.

Нотариальная палата предлагает уточнить нормы

НПУ указывает, что положения о завещании относительно репродуктивного биологического материала требуют существенной доработки перед принятием нового Гражданского кодекса.

Прежде всего — из-за сложности проверки семейных отношений, отсутствия четких процедур для нотариусов и необходимости дополнительного нормативного регулирования новых механизмов.

