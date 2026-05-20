Инну Пятничук переизбрали председателем Святошинского районного суда Киева

15:50, 20 мая 2026
Инна Пятничук была избрана председателем Святошинского райсуда Киева еще на три года.
Собрание судей Святошинского районного суда города Киева переизбрало Инну Пятничук на должность председателя суда.

Как сообщили в суде, вопрос избрания судей на административные должности был вынесен на повестку дня собрания судей. По результатам тайного голосования главой Святошинского районного суда Киева избрали Инну Пятничук.

Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», председателя суда избирают сроком на три года, но не дольше срока полномочий судьи.

