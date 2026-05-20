Инну Пятничук переизбрали председателем Святошинского районного суда Киева

Инна Пятничук была избрана председателем Святошинского райсуда Киева еще на три года.

Собрание судей Святошинского районного суда города Киева переизбрало Инну Пятничук на должность председателя суда.

Как сообщили в суде, вопрос избрания судей на административные должности был вынесен на повестку дня собрания судей. По результатам тайного голосования главой Святошинского районного суда Киева избрали Инну Пятничук.

Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», председателя суда избирают сроком на три года, но не дольше срока полномочий судьи.

