  1. В Украине

Декларацию об имущественном положении и доходах теперь можно подать через «Дию» — как это сделать

16:11, 20 мая 2026
Пользователи портала «Дия» теперь могут подать декларацию об имущественном положении и доходах или оформить налоговую скидку онлайн без заполнения сложных форм.
В «Дії» запустили новую услугу для подачи декларации о имущественном положении и доходах физических лиц. Об этом сообщили в команде сервиса.

Отныне украинцы могут подать декларацию или оформить налоговую скидку непосредственно через портал «Дія». В сервисе отмечают, что процесс максимально упростили — без сложных таблиц и запутанных формулировок.

Для использования услуги необходимо:

  • авторизоваться на портале «Дія» с помощью КЭП;
  • найти услугу «Налоговая декларация об имущественном положении и доходах физических лиц»;
  • нажать «Отправить данные», чтобы получить информацию от налоговой;
  • выбрать необходимое действие — подачу декларации или оформление налоговой скидки;
  • проверить данные, которые система автоматически подтянет о доходах, недвижимости и транспортных средствах;
  • при необходимости добавить недостающую информацию вручную;
  • загрузить необходимые документы, в частности сканы договоров или квитанций;
  • подписать декларацию КЭП и отправить ее в налоговую службу.

В «Дії» отметили, что готовую декларацию можно сразу направить в Государственную налоговую службу через портал.



