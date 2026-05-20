Декларацию об имущественном положении и доходах теперь можно подать через «Дию» — как это сделать

Пользователи портала «Дия» теперь могут подать декларацию об имущественном положении и доходах или оформить налоговую скидку онлайн без заполнения сложных форм.

В «Дії» запустили новую услугу для подачи декларации о имущественном положении и доходах физических лиц. Об этом сообщили в команде сервиса.

Отныне украинцы могут подать декларацию или оформить налоговую скидку непосредственно через портал «Дія». В сервисе отмечают, что процесс максимально упростили — без сложных таблиц и запутанных формулировок.

Для использования услуги необходимо:

авторизоваться на портале «Дія» с помощью КЭП;

найти услугу «Налоговая декларация об имущественном положении и доходах физических лиц»;

нажать «Отправить данные», чтобы получить информацию от налоговой;

выбрать необходимое действие — подачу декларации или оформление налоговой скидки;

проверить данные, которые система автоматически подтянет о доходах, недвижимости и транспортных средствах;

при необходимости добавить недостающую информацию вручную;

загрузить необходимые документы, в частности сканы договоров или квитанций;

подписать декларацию КЭП и отправить ее в налоговую службу.

В «Дії» отметили, что готовую декларацию можно сразу направить в Государственную налоговую службу через портал.

