Декларацию об имущественном положении и доходах теперь можно подать через «Дию» — как это сделать
16:11, 20 мая 2026
Пользователи портала «Дия» теперь могут подать декларацию об имущественном положении и доходах или оформить налоговую скидку онлайн без заполнения сложных форм.
В «Дії» запустили новую услугу для подачи декларации о имущественном положении и доходах физических лиц. Об этом сообщили в команде сервиса.
Отныне украинцы могут подать декларацию или оформить налоговую скидку непосредственно через портал «Дія». В сервисе отмечают, что процесс максимально упростили — без сложных таблиц и запутанных формулировок.
Для использования услуги необходимо:
- авторизоваться на портале «Дія» с помощью КЭП;
- найти услугу «Налоговая декларация об имущественном положении и доходах физических лиц»;
- нажать «Отправить данные», чтобы получить информацию от налоговой;
- выбрать необходимое действие — подачу декларации или оформление налоговой скидки;
- проверить данные, которые система автоматически подтянет о доходах, недвижимости и транспортных средствах;
- при необходимости добавить недостающую информацию вручную;
- загрузить необходимые документы, в частности сканы договоров или квитанций;
- подписать декларацию КЭП и отправить ее в налоговую службу.
В «Дії» отметили, что готовую декларацию можно сразу направить в Государственную налоговую службу через портал.
