YouTube-блогеры несут уголовную ответственность за публикацию чужого контента с отрицанием агрессии РФ — позиция ВС

YouTube-видео с отрицанием агрессии РФ может повлечь ответственность по УКУ не только для автора высказываний, но и для лица, опубликовавшего такую запись.

Практика привлечения к ответственности за распространение материалов с пророссийскими нарративами в интернете продолжает формироваться судами, особенно в делах, где лицо не является автором высказываний, но обеспечивает их публичное распространение через YouTube или другие онлайн-платформы. Именно пределы ответственности за фиксацию, публикацию и популяризацию такого контента все чаще становятся предметом рассмотрения Верховного Суда.

В постановлении по делу № 278/2819/24 от 12 мая 2026 года КУС ВС проанализировал пределы уголовной ответственности за изготовление и распространение таких материалов через YouTube.

Сформированная позиция имеет значение для практики применения ст. 436-2 УК Украины, поскольку Суд отдельно оценил вопрос умысла администратора YouTube-канала, который опубликовал видеоматериал, а также пределы допустимого процессуального реагирования суда на нарушение порядка обвиняемым во время рассмотрения дела.

Обстоятельства дела

Житомирский районный суд признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Судами установлено, что обвиняемый еще в 2016 году создал собственный YouTube-канал и администрировал его. В январе 2023 года у него возник умысел на изготовление и распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии рф против Украины.

Позже в помещении центральной городской библиотеки он осуществил видеозапись выступления лекторки, которая во время встречи заявляла, что в Украине якобы продолжается «гражданская война», а не вооруженная агрессия рф. Один из свидетелей пояснил, что во время мероприятия лекторка агитировала не выполнять требования представителей власти, не оплачивать коммунальные услуги, уклоняться от мобилизации.

В дальнейшем обвиняемый загрузил видеозапись на собственный YouTube-канал, сделав ее доступной для неопределенного круга пользователей сети Интернет.

В кассационной жалобе осужденный просил отменить решения судов и закрыть уголовное производство. Он утверждал, что не имел прямого умысла на распространение материалов с отрицанием агрессии рф, поскольку якобы только после проведения экспертизы понял содержание высказываний на видео.

Также он заявлял о нарушении права на защиту из-за удаления его из зала судебного заседания и невозможности лично участвовать в прениях и выступить с последним словом.

Позиция Верховного Суда

ВС обратил внимание, что суд кассационной инстанции является судом права, а не факта. Неполнота судебного разбирательства и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного производства не являются основанием для пересмотра судебных решений в кассационном порядке.

Суд отметил, что выводы о виновности осужденного подтверждаются совокупностью доказательств, в частности показаниями свидетелей, протоколами осмотра YouTube-канала, мобильного телефона, результатами экспертиз и другими материалами производства.

ВС указал, что суд первой инстанции правильно квалифицировал действия обвиняемого по ч. 2 ст. 436-2 УК как изготовление и распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии рф против Украины как внутреннего гражданского конфликта.

Коллегия судей отметила, что обвиняемый, будучи взрослым, образованным человеком, проживающим в Украине, имеющим высшее образование, не мог не осознавать тех событий, которые происходили в Украине, в частности, с началом 24 февраля 2022 года полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины и украинского народа в целом, когда средства массовой информации, социальные сети и мобильные мессенджеры были переполнены информацией в том числе и иллюстрационного характера о многочисленных преступлениях страны-террориста, ее военных, тотальном насилии, массовых убийствах и разрушениях, которые осуждал и осуждает весь цивилизованный мир.

Ключевым в деле стал вывод Верховного Суда относительно характера распространенного контента и осознания его содержания.

ВС указал, что в соответствии с исследованной видеозаписью встречи и заключением эксперта, эта видеозапись содержит, кроме скрытых, и явное представление вооруженной агрессии рф против Украины как гражданской войны, что не требовало специальных знаний для оценки таких высказываний как явно противоправных.

Соответственно же ст. 68 Конституции Украины каждый обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, а незнание законов не освобождает от юридической ответственности.

Апелляционный суд также отклонил аргументы стороны защиты о том, что видео якобы было опубликовано для разоблачения возможного сепаратизма.

ВС указал, что версия стороны защиты о публикации видеозаписи с целью разоблачить потенциального сепаратиста не является логичной и последовательной, поскольку обвиняемый во время досудебного расследования и судебного разбирательства сообщал, что причиной публикации видеозаписей стали просьбы людей. Во время публикации указанной видеозаписи обвиняемый никоим образом не указывал в названии или комментариях к указанному видео именно такую его цель.

Отдельно Верховный Суд оценил доводы о нарушении права на защиту из-за удаления обвиняемого из зала судебного заседания.

ВС указал, что в соответствии с ч. 1 ст. 330 УПК Украины при повторном нарушении порядка судебного заседания обвиняемый может быть удален из зала судебного заседания временно или на все время судебного разбирательства, а в случае отсутствия защитника суд обязан обеспечить его участие.

Суд установил, что обвиняемый неоднократно нарушал порядок судебного заседания, перебивал председательствующего и не реагировал на замечания суда, после чего был удален из зала заседаний, а его защиту обеспечивала адвокат, которая участвовала в исследовании доказательств, допросе свидетелей и прениях.

ВС указал, что коллегией судей кассационного суда не установлено объективных данных о ненадлежащем выполнении защитником своих профессиональных обязанностей адвоката, которые могли бы привести к существенному ограничению прав обвиняемого.

Руководствуясь вышеизложенным, Верховный Суд оставил без изменений приговор местного суда и определение апелляционного суда, подтвердив законность осуждения за распространение через YouTube материалов с отрицанием вооруженной агрессии рф против Украины.

Верховный Суд фактически подтвердил, что уголовная ответственность по ст. 436-2 УК Украины может наступать не только для автора соответствующих высказываний, но и для лица, осуществляющего их публичное распространение через интернет-платформы. Отдельно Верховный Суд подтвердил допустимость удаления обвиняемого из зала судебного заседания в случае систематического нарушения порядка при условии обеспечения права на защиту.

