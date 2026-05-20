В Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация из ряда населенных пунктов

Эвакуация в Чаплином и нескольких селах Синельниковского района продлится 30 дней.

В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию населения из отдельных населенных пунктов Синельниковского района из-за осложнения ситуации с безопасностью и регулярных обстрелов.

Соответствующее решение оформлено распоряжением начальника Днепропетровской областной военной администрации от 18 мая 2026 года №893/0/527-26 «О проведении обязательной общей эвакуации всех категорий населения отдельных населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области».

О начале эвакуации сообщила Дубовиковская территориальная община, обратившись к жителям Чаплинского и Шевченковского старостинских округов.

Эвакуация касается следующих населенных пунктов:

поселок Чаплино

село Хуторо-Чаплино

село Петриково

село Ровно

село Журавлинка

По информации общины, эвакуационные мероприятия продлятся в течение 30 дней. Жителей призывают не медлить с выездом в более безопасные регионы.

Эвакуация осуществляется организованно и бесплатно.

Жителям во время эвакуации рекомендуют взять документы, банковские карты и наличные деньги, лекарства, необходимую одежду и предметы первой необходимости, зарядные устройства, а также запас воды и еды.

