В Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация из ряда населенных пунктов
В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию населения из отдельных населенных пунктов Синельниковского района из-за осложнения ситуации с безопасностью и регулярных обстрелов.
Соответствующее решение оформлено распоряжением начальника Днепропетровской областной военной администрации от 18 мая 2026 года №893/0/527-26 «О проведении обязательной общей эвакуации всех категорий населения отдельных населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области».
О начале эвакуации сообщила Дубовиковская территориальная община, обратившись к жителям Чаплинского и Шевченковского старостинских округов.
Эвакуация касается следующих населенных пунктов:
- поселок Чаплино
- село Хуторо-Чаплино
- село Петриково
- село Ровно
- село Журавлинка
По информации общины, эвакуационные мероприятия продлятся в течение 30 дней. Жителей призывают не медлить с выездом в более безопасные регионы.
Эвакуация осуществляется организованно и бесплатно.
Жителям во время эвакуации рекомендуют взять документы, банковские карты и наличные деньги, лекарства, необходимую одежду и предметы первой необходимости, зарядные устройства, а также запас воды и еды.
