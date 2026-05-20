  1. В Украине

В Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация из ряда населенных пунктов

17:12, 20 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Эвакуация в Чаплином и нескольких селах Синельниковского района продлится 30 дней.
В Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация из ряда населенных пунктов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию населения из отдельных населенных пунктов Синельниковского района из-за осложнения ситуации с безопасностью и регулярных обстрелов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Соответствующее решение оформлено распоряжением начальника Днепропетровской областной военной администрации от 18 мая 2026 года №893/0/527-26 «О проведении обязательной общей эвакуации всех категорий населения отдельных населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области».

О начале эвакуации сообщила Дубовиковская территориальная община, обратившись к жителям Чаплинского и Шевченковского старостинских округов.

Эвакуация касается следующих населенных пунктов:

  • поселок Чаплино
  • село Хуторо-Чаплино
  • село Петриково
  • село Ровно
  • село Журавлинка

По информации общины, эвакуационные мероприятия продлятся в течение 30 дней. Жителей призывают не медлить с выездом в более безопасные регионы.

Эвакуация осуществляется организованно и бесплатно.

Жителям во время эвакуации рекомендуют взять документы, банковские карты и наличные деньги, лекарства, необходимую одежду и предметы первой необходимости, зарядные устройства, а также запас воды и еды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Днепр эвакуация

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

YouTube-блогеры несут уголовную ответственность за публикацию чужого контента с отрицанием агрессии РФ — позиция ВС

YouTube-видео с отрицанием агрессии РФ может повлечь ответственность по УКУ не только для автора высказываний, но и для лица, опубликовавшего такую запись.

Нарушения при проведении негласных следственных действий: как суды оценивают доказательства по стандартам ЕСПЧ

Могут ли протоколы осмотра мобильных устройств и переписка в мессенджерах считаться доказательствами, если защита не имела полного доступа к первоисточникам

Стратегические предприятия смогут получать пожарную технику от международных партнеров: Рада меняет правила гуманитарной помощи

Законопроект предлагает изменить правила получения гуманитарной помощи в виде пожарно-спасательной техники для предприятий, имеющих критическое значение.

Новые правила выезда женщин за границу: что изменилось и какие запреты действуют дальше

Правительство смягчило правила выезда за границу для женщин-госслужащих и забронированных, однако другие обязательные ограничения остаются в силе.

Ответственность за ошибки в военном учете под вопросом: штраф 170 тысяч гривен для ТЦК могут пересмотреть

Документ, который должен был навести порядок в реестре «Обериг», может вызвать волну новых судебных споров из-за технических недостатков.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]