После усыновления ребенок может потерять право на наследство от биологических родителей — но предлагают исключение

В новом Гражданском кодексе предлагают прекращать право на наследство между усыновленным ребенком и биологическими родителями.

В проекте нового Гражданского кодекса Украины №15150 предлагают обновить правила наследования после усыновления. Нотариальная палата Украины обратила внимание, что новые нормы будут определять, кто именно сохранит право на наследование после усыновления ребенка.

Речь идет о статье 1756 проекта ГК относительно наследования усыновленными и усыновителями.

Усыновленных хотят приравнять к родственникам по происхождению

Проект предусматривает, что в случае наследования по закону усыновленный и его потомки, усыновитель и родственники усыновителя приравниваются к родственникам по происхождению.

Фактически после усыновления ребенок будет иметь такие же права на наследование в новой семье, как и родной ребенок.

После усыновления право наследования с биологическими родителями прекращается

Проектом предусмотрено, что:

усыновленный и его потомки не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению по восходящей линии;

родители усыновленного и другие его родственники по происхождению по восходящей линии не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомков.

То есть после усыновления право наследования по закону между ребенком и его биологическими родителями по восходящей линии в целом прекращается.

Но часть наследственных прав могут сохранить

В то же время проект предусматривает исключение.

Если по решению суда об усыновлении будет сохранена юридическая связь между усыновленным и его бабушкой, дедушкой, братом или сестрой по происхождению, тогда отдельные наследственные права будут сохраняться.

В таком случае:

в случае смерти бабушки или дедушки по происхождению усыновленный будет иметь право на наследование по праву представления;

в случае смерти брата или сестры по происхождению — право на наследование как наследник второй очереди.

Также в случае смерти усыновленного его бабушка, дедушка, брат или сестра по происхождению, с которыми была сохранена юридическая связь, будут наследовать на общих основаниях.

В проекте меняют юридические формулировки

Нотариальная палата отдельно обратила внимание, что в проекте используется понятие «юридическая связь» вместо действующей формулировки «правовая связь».

В НПУ отмечают, что такие изменения формулировок могут иметь значение для дальнейшего толкования норм и судебной практики.

Что это означает на практике

В случае принятия новых норм:

усыновленный ребенок будет иметь право наследования в семье усыновителей наравне с родными детьми;

право наследования по закону с биологическими родителями по восходящей линии будет прекращаться;

отдельные наследственные права в отношении биологической семьи могут сохраняться, если это прямо определит суд при усыновлении.

Нотариальная палата фактически обращает внимание, что такие положения должны быть максимально четко прописаны, поскольку они напрямую будут влиять на наследственные права детей и родственников после усыновления.

