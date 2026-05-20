  1. Законодательство
  2. / В Украине

После усыновления ребенок может потерять право на наследство от биологических родителей — но предлагают исключение

17:17, 20 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В новом Гражданском кодексе предлагают прекращать право на наследство между усыновленным ребенком и биологическими родителями.
После усыновления ребенок может потерять право на наследство от биологических родителей — но предлагают исключение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В проекте нового Гражданского кодекса Украины №15150 предлагают обновить правила наследования после усыновления. Нотариальная палата Украины обратила внимание, что новые нормы будут определять, кто именно сохранит право на наследование после усыновления ребенка.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о статье 1756 проекта ГК относительно наследования усыновленными и усыновителями.

Усыновленных хотят приравнять к родственникам по происхождению

Проект предусматривает, что в случае наследования по закону усыновленный и его потомки, усыновитель и родственники усыновителя приравниваются к родственникам по происхождению.

Фактически после усыновления ребенок будет иметь такие же права на наследование в новой семье, как и родной ребенок.

После усыновления право наследования с биологическими родителями прекращается

Проектом предусмотрено, что:

  • усыновленный и его потомки не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению по восходящей линии;
  • родители усыновленного и другие его родственники по происхождению по восходящей линии не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомков.

То есть после усыновления право наследования по закону между ребенком и его биологическими родителями по восходящей линии в целом прекращается.

Но часть наследственных прав могут сохранить

В то же время проект предусматривает исключение.

Если по решению суда об усыновлении будет сохранена юридическая связь между усыновленным и его бабушкой, дедушкой, братом или сестрой по происхождению, тогда отдельные наследственные права будут сохраняться.

В таком случае:

  • в случае смерти бабушки или дедушки по происхождению усыновленный будет иметь право на наследование по праву представления;
  • в случае смерти брата или сестры по происхождению — право на наследование как наследник второй очереди.

Также в случае смерти усыновленного его бабушка, дедушка, брат или сестра по происхождению, с которыми была сохранена юридическая связь, будут наследовать на общих основаниях.

В проекте меняют юридические формулировки

Нотариальная палата отдельно обратила внимание, что в проекте используется понятие «юридическая связь» вместо действующей формулировки «правовая связь».

В НПУ отмечают, что такие изменения формулировок могут иметь значение для дальнейшего толкования норм и судебной практики.

Что это означает на практике

В случае принятия новых норм:

  • усыновленный ребенок будет иметь право наследования в семье усыновителей наравне с родными детьми;
  • право наследования по закону с биологическими родителями по восходящей линии будет прекращаться;
  • отдельные наследственные права в отношении биологической семьи могут сохраняться, если это прямо определит суд при усыновлении.

Нотариальная палата фактически обращает внимание, что такие положения должны быть максимально четко прописаны, поскольку они напрямую будут влиять на наследственные права детей и родственников после усыновления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

законопроект наследство усыновление гражданский кодекс

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

YouTube-блогеры несут уголовную ответственность за публикацию чужого контента с отрицанием агрессии РФ — позиция ВС

YouTube-видео с отрицанием агрессии РФ может повлечь ответственность по УКУ не только для автора высказываний, но и для лица, опубликовавшего такую запись.

Нарушения при проведении негласных следственных действий: как суды оценивают доказательства по стандартам ЕСПЧ

Могут ли протоколы осмотра мобильных устройств и переписка в мессенджерах считаться доказательствами, если защита не имела полного доступа к первоисточникам

Стратегические предприятия смогут получать пожарную технику от международных партнеров: Рада меняет правила гуманитарной помощи

Законопроект предлагает изменить правила получения гуманитарной помощи в виде пожарно-спасательной техники для предприятий, имеющих критическое значение.

Новые правила выезда женщин за границу: что изменилось и какие запреты действуют дальше

Правительство смягчило правила выезда за границу для женщин-госслужащих и забронированных, однако другие обязательные ограничения остаются в силе.

Ответственность за ошибки в военном учете под вопросом: штраф 170 тысяч гривен для ТЦК могут пересмотреть

Документ, который должен был навести порядок в реестре «Обериг», может вызвать волну новых судебных споров из-за технических недостатков.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]