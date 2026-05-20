Совет судей Украины проведет заседание: обсудят изменения в документообороте судов и доступ ветеранов к правосудию

17:22, 20 мая 2026
Совет судей 22 мая проведет заседание, на котором планируется рассмотреть изменения в автоматизированную систему документооборота суда, рекомендации по коммуникации с ветеранами, а также вопросы функционирования Совещательной группы экспертов.
22 мая в Киеве состоится заседание Совета судей Украины. Начало – в 10:00. Заседание пройдет в помещении Государственной судебной администрации Украины, а также онлайн через платформу Zoom.

В Совете судей сообщили, что на повестку дня заседания вынесено семь вопросов:

1. О согласовании проекта изменений в Общий классификатор специализаций судей и категорий дел.

2. О внесении изменений в Положение об автоматизированной системе документооборота суда, утвержденного решением Совета судей Украины от 11 ноября 2024 г. № 39 (с изменениями).

3. Об одобрении Методических рекомендаций по коммуникации с ветеранами/ветеранками, являющимися работниками аппаратов судов, Методических рекомендаций по обеспечению безбарьерности, инклюзивности и надлежащей правовой помощи ветеранам/ветеранкам во время осуществления правосудия, Достопримечательности для работников аппарата суда по коммуникации.

4. О функционировании первого состава Совещательной группы экспертов.

5. О внесении изменений в эскиз, описание эмблемы Совета судей Украины, утвержденных решением Совета судей Украины от 26 октября 2018 года № 70.

6. О поощрениях.

7. Разное

