Совет судей Украины проведет заседание: обсудят изменения в документообороте судов и доступ ветеранов к правосудию
22 мая в Киеве состоится заседание Совета судей Украины. Начало – в 10:00. Заседание пройдет в помещении Государственной судебной администрации Украины, а также онлайн через платформу Zoom.
В Совете судей сообщили, что на повестку дня заседания вынесено семь вопросов:
1. О согласовании проекта изменений в Общий классификатор специализаций судей и категорий дел.
2. О внесении изменений в Положение об автоматизированной системе документооборота суда, утвержденного решением Совета судей Украины от 11 ноября 2024 г. № 39 (с изменениями).
3. Об одобрении Методических рекомендаций по коммуникации с ветеранами/ветеранками, являющимися работниками аппаратов судов, Методических рекомендаций по обеспечению безбарьерности, инклюзивности и надлежащей правовой помощи ветеранам/ветеранкам во время осуществления правосудия, Достопримечательности для работников аппарата суда по коммуникации.
4. О функционировании первого состава Совещательной группы экспертов.
5. О внесении изменений в эскиз, описание эмблемы Совета судей Украины, утвержденных решением Совета судей Украины от 26 октября 2018 года № 70.
6. О поощрениях.
7. Разное
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.