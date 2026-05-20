В Украине почти 22 тысячи иностранных индивидуальных предпринимателей — какие страны и сферы бизнеса лидируют
В Украине по состоянию на середину мая 2026 года зарегистрировано 21 967 физических лиц-предпринимателей с иностранным гражданством. Об этом сообщает «Опендатабот» со ссылкой на данные Единого государственного реестра.
В среднем ежегодно, начиная с периода полномасштабной войны, в Украине открывается около 1 896 ФЛП, основанных гражданами других государств.
Региональное распределение
Каждый четвертый предприниматель-иностранец зарегистрирован в Киеве — 5 216 человек. Далее по количеству ФЛП с иностранным гражданством идут:
- Харьковская область — 3 506;
- Одесская область — 3 295.
Эти три региона вместе аккумулируют почти 55% всех иностранных предпринимателей в Украине.
Наиболее распространенные сферы деятельности
Чаще всего иностранцы открывают бизнес в сфере розничной торговли — 6 346 ИП. Также среди популярных направлений:
- складская деятельность — 2 746;
- оптовая торговля — 1 732;
- гостинично-ресторанная сфера (HoReCa) — 1 703;
- ИТ-сектор — 1 624.
Гражданство предпринимателей
Наибольшую долю среди иностранных ФЛП составляют граждане Российской Федерации — 4 593 предпринимателя, что составляет каждого пятого.
Далее следуют граждане:
- Вьетнама — 1 994;
- Азербайджана — 1 635;
- Узбекистана — 1 469;
- Молдовы — 1 118.
В целом почти половина всех иностранных предпринимателей в Украине приходится на эти пять стран.
