В Украине почти 22 тысячи иностранных индивидуальных предпринимателей — какие страны и сферы бизнеса лидируют

Чаще всего иностранцы открывают бизнес в сфере розничной торговли, а каждый четвёртый зарегистрирован в Киеве.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине по состоянию на середину мая 2026 года зарегистрировано 21 967 физических лиц-предпринимателей с иностранным гражданством. Об этом сообщает «Опендатабот» со ссылкой на данные Единого государственного реестра.

В среднем ежегодно, начиная с периода полномасштабной войны, в Украине открывается около 1 896 ФЛП, основанных гражданами других государств.

Региональное распределение

Каждый четвертый предприниматель-иностранец зарегистрирован в Киеве — 5 216 человек. Далее по количеству ФЛП с иностранным гражданством идут:

Харьковская область — 3 506;

Одесская область — 3 295.

Эти три региона вместе аккумулируют почти 55% всех иностранных предпринимателей в Украине.

Наиболее распространенные сферы деятельности

Чаще всего иностранцы открывают бизнес в сфере розничной торговли — 6 346 ИП. Также среди популярных направлений:

складская деятельность — 2 746;

оптовая торговля — 1 732;

гостинично-ресторанная сфера (HoReCa) — 1 703;

ИТ-сектор — 1 624.

Гражданство предпринимателей

Наибольшую долю среди иностранных ФЛП составляют граждане Российской Федерации — 4 593 предпринимателя, что составляет каждого пятого.

Далее следуют граждане:

Вьетнама — 1 994;

Азербайджана — 1 635;

Узбекистана — 1 469;

Молдовы — 1 118.

В целом почти половина всех иностранных предпринимателей в Украине приходится на эти пять стран.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.