В Украине почти 22 тысячи иностранных индивидуальных предпринимателей — какие страны и сферы бизнеса лидируют

18:06, 20 мая 2026
Чаще всего иностранцы открывают бизнес в сфере розничной торговли, а каждый четвёртый зарегистрирован в Киеве.
В Украине по состоянию на середину мая 2026 года зарегистрировано 21 967 физических лиц-предпринимателей с иностранным гражданством. Об этом сообщает «Опендатабот» со ссылкой на данные Единого государственного реестра.

В среднем ежегодно, начиная с периода полномасштабной войны, в Украине открывается около 1 896 ФЛП, основанных гражданами других государств.

Региональное распределение

Каждый четвертый предприниматель-иностранец зарегистрирован в Киеве — 5 216 человек. Далее по количеству ФЛП с иностранным гражданством идут:

  • Харьковская область — 3 506;
  • Одесская область — 3 295.

Эти три региона вместе аккумулируют почти 55% всех иностранных предпринимателей в Украине.

Наиболее распространенные сферы деятельности

Чаще всего иностранцы открывают бизнес в сфере розничной торговли — 6 346 ИП. Также среди популярных направлений:

  • складская деятельность — 2 746;
  • оптовая торговля — 1 732;
  • гостинично-ресторанная сфера (HoReCa) — 1 703;
  • ИТ-сектор — 1 624.

Гражданство предпринимателей

Наибольшую долю среди иностранных ФЛП составляют граждане Российской Федерации — 4 593 предпринимателя, что составляет каждого пятого.

Далее следуют граждане:

  • Вьетнама — 1 994;
  • Азербайджана — 1 635;
  • Узбекистана — 1 469;
  • Молдовы — 1 118.

В целом почти половина всех иностранных предпринимателей в Украине приходится на эти пять стран.

