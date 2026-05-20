Украинцам пересчитают плату за тепло и горячую воду из-за перебоев после обстрелов

Перерасчет станет обязательным для всех поставщиков, а потребителям обещают учитывать фактический объем и качество полученных услуг.

Кабинет Министров уточнил механизм пересчета стоимости теплоснабжения и горячей воды в случаях чрезвычайных ситуаций, в частности, после ударов по энергетической и коммунальной инфраструктуре. Речь идет о ситуациях, когда потребители оставались без тепла или горячей воды или получали услуги ненадлежащего качества из-за последствий российских атак.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, потребители не должны платить полную стоимость услуг в случае перебоев с теплоснабжением или горячей водой. По ее словам, принятое решение предусматривает увеличение размера перерасчета и учет фактического объема и качества предоставляемых услуг.

Также документ делает перерасчет обязательным для всех поставщиков тепла и горячей воды независимо от региона. Кроме того, органы местного самоуправления смогут компенсировать часть расходов коммунальных предприятий из резервных фондов местных бюджетов для восстановления поврежденной инфраструктуры.

