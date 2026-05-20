  В Україні

Українцям перерахують плату за тепло і гарячу воду через перебої після обстрілів

17:59, 20 травня 2026
Перерахунок стане обов’язковим для всіх постачальників, а споживачам обіцяють враховувати фактичний обсяг і якість отриманих послуг.
фото: уніан
Кабінет Міністрів уточнив механізм перерахунку вартості теплопостачання та гарячої води у випадках надзвичайних ситуацій, зокрема після ударів по енергетичній і комунальній інфраструктурі. Йдеться про ситуації, коли споживачі залишалися без тепла чи гарячої води або отримували послуги неналежної якості через наслідки російських атак.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, споживачі не повинні сплачувати повну вартість послуг у разі перебоїв із теплопостачанням чи гарячою водою. За її словами, ухвалене рішення передбачає збільшення розміру перерахунку та врахування фактичного обсягу і якості наданих послуг.

Також документ робить перерахунок обов’язковим для всіх постачальників тепла та гарячої води незалежно від регіону. Крім того, органи місцевого самоврядування зможуть компенсувати частину витрат комунальних підприємств із резервних фондів місцевих бюджетів для відновлення пошкодженої інфраструктури.

