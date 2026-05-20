У Києві понад 15 тисяч людей навчаються в аспірантурі, яка може бути підставою для відстрочки

На кінець 2025 року у Києві налічувалося 15 048 аспірантів. Столиця продовжує залишатися одним із головних центрів підготовки наукових кадрів в Україні.

Про це свідчать оновлені статистичні дані щодо закладів вищої освіти, фахової передвищої освіти та кількості аспірантів у столиці.

Київ залишається центром підготовки науковців

Велика кількість аспірантів у столиці пов’язана з концентрацією університетів, академій та наукових установ. Саме у Києві працює одна з найбільших мереж закладів вищої освіти в Україні.

На початок 2025/26 навчального року у столиці функціонували 82 заклади вищої освіти. У них навчалися 230,6 тисячі студентів.

Ще 40,6 тисячі осіб здобували освіту у закладах фахової передвищої освіти — коледжах та інших навчальних закладах цього рівня.

Тема аспірантури перебуває у центрі уваги

Останніми роками тема аспірантури привертає особливу увагу через різке збільшення кількості вступників по всій країні.

Раніше у Міністерстві освіти і науки повідомляли, що у 2023 році до аспірантури вступила рекордна кількість людей. Значну частину вступників становили чоловіки віком від 25 років, які навчалися на денній формі, і отримали відстрочку від мобілізації.

У МОН також заявляли про перевірки окремих закладів вищої освіти через підозри щодо формального навчання частини аспірантів. Водночас у міністерстві наголошували, що багато аспірантів дійсно займаються науковими дослідженнями та розробками, зокрема у сферах дронів, радіоелектронної боротьби та кіберзахисту.

Також повідомлялося, що у 2025 році правила вступу до аспірантури частково змінили. Зокрема, для вступників запровадили новий загальнодержавний іспит з методології наукових досліджень, який має оцінювати готовність майбутніх аспірантів до наукової роботи.

У МОН зазначали, що аспірантура має насамперед забезпечувати підготовку нових викладачів та науковців, а підготовка аспірантів здійснюватиметься виключно за державним замовленням.

Дані ЄДЕБО мають значення для підтвердження статусу аспіранта

Для військовозобов’язаних громадян, які навчаються в аспірантурі, важливе значення мають дані, внесені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Інформація з цієї бази використовується для підтвердження статусу здобувача освіти, зокрема і під час розгляду питань, пов’язаних із наданням або продовженням відстрочки від мобілізації.

Майже 50 тисяч вступників обрали київські виші

Під час вступної кампанії до київських закладів вищої освіти прийняли 49,8 тисячі осіб. До закладів фахової передвищої освіти вступили ще 14,4 тисячі осіб.

Водночас із закладів вищої освіти столиці випустилися 70,4 тисячі осіб, а із закладів фахової передвищої освіти — 7,4 тисячі осіб.

