  В Україні

Для аграріїв, які релокували бізнес через війну, готують нові земельні пільги

17:30, 20 травня 2026
У Раді розглядають механізми підтримки релокованого агробізнесу через пільгові умови користування держземлею.
У Верховній Раді обговорюють можливість запровадження пільгових умов користування державними земельними ділянками для аграріїв, які були змушені релокувати свій бізнес через війну.

Відповідну ініціативу розглянули під час круглого столу в Комітеті Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики за участі представників Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції, Фонду державного майна, Держгеокадастру та Всеукраїнської аграрної ради.

Так, учасники заходу обговорили додаткові механізми підтримки агровиробників, які втратили можливість працювати на тимчасово окупованих або прифронтових територіях.

Зокрема, йшлося про можливість надання пільгових умов користування земельними ділянками державної форми власності як одного з інструментів підтримки релокованого агробізнесу.

Також порушувалися питання спрощення доступу до земельних ресурсів, зменшення адміністративного навантаження, створення стимулів для відновлення виробництва та пошуку додаткових механізмів державної підтримки аграрного сектору.

У комітеті наголосили, що головним завданням є напрацювання законодавчих рішень, які дозволять аграріям швидше адаптуватися до нових умов, мінімізувати втрати та відновити господарську діяльність.

Йдеться не лише про підтримку бізнесу, а й про збереження трудових колективів, виробничого потенціалу, стійкості аграрного сектору та продовольчої безпеки України.

За результатами круглого столу всі озвучені пропозиції планують детально опрацювати для можливої підготовки відповідних законодавчих ініціатив.

Верховна Рада України земельна частка земля

