На Полтавщині працівників ТЦК без бойового досвіду направлятимуть на ротацію до ЗСУ

У Полтавському обласному ТЦК та СП заявили, що до складу груп оповіщення планують залучати переважно військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій. Йдеться про військових, які брали участь у бойових діях, мають бойовий досвід та розуміння потреб укомплектування підрозділів.

У ТЦК зазначили, що такі військовослужбовці усвідомлюють важливість мобілізації та фактично допомагають доукомплектовувати підрозділи, у яких раніше служили, даючи змогу своїм побратимам отримати перепочинок.

Також повідомляється, що військові, які ще оформлюють документи для отримання статусу учасника бойових дій, виконуватимуть інші завдання у складі територіальних центрів комплектування. Водночас військовослужбовців без бойового досвіду планують направляти на ротацію до бойових підрозділів для набуття відповідного досвіду.

