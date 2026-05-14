  1. Фото
  2. / В Україні

Російський обстріл Київщини: в області горіли житлові будинки та пошкоджено цивільну інфраструктуру

08:30, 14 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пошкодження та пожежі зафіксували у п’яти районах області, рятувальники евакуювали мешканців багатоповерхівки, пошкоджені будинки, квартири та автомобілі.
Російський обстріл Київщини: в області горіли житлові будинки та пошкоджено цивільну інфраструктуру
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Унаслідок нічної атаки Росії на Київську область постраждали семеро людей, серед яких одна дитина. Про це повідомили в ДСНС.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Пошкодження та пожежі зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.

Зокрема, у Фастівському районі постраждали двоє людей. У Бориспільському районі травмовані п’ятеро людей, серед яких одна дитина.

Також у Бориспільському районі рятувальники евакуювали 30 мешканців із багатоповерхового будинку.

Внаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки, квартири, господарчі споруди та автомобілі. У житловому секторі виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.

На місцях працюють рятувальники та психологи ДСНС. До ліквідації наслідків атаки залучені всі служби взаємодії.

Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Фото: ДСНС

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія Україна Київська область обстріл

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Втрата паспорта на ТОТ: чому відновлення документа може закінчитися судом

Процедура відновлення паспорта, втраченого на ТОТ, сьогодні може включати не лише звернення до ДМС, а й проходження ідентифікації, додаткових перевірок та навіть суду.

Жертва шахрайства може стати підозрюваним через фальшиві купюри в гаманці: як бачить ситуацію Верховний Суд

Виявлення фальшивої купюри може призвести не лише до втрати грошей, а й до кримінальної відповідальності.

ДТП зростають, а контролю немає: чому відсутність техогляду електросамокатів перетворює українські вулиці на зону ризику

Як збільшення кількості аварій підштовхує до запровадження техогляду і сертифікації елекросамокатів.

Комітет Верховної Ради знайшов корупційні ризики у законопроєкті щодо конкурсного відбору суддів КСУ

Зміна статусу Дорадчої групи експертів, доступ до матеріалів кандидатів і дискреційні повноваження комітету — ключові положення, які викликали дискусію у парламенті.

ОП ККС ВС має сформувати єдиний підхід щодо застосування статті 48 КК України у справах про ухилення від мобілізації

Верховний Суд передав справу на розгляд об’єднаної палати через різну практику щодо застосування статті 48 КК у справах про ухилення від мобілізації.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]