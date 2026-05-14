Російський обстріл Київщини: в області горіли житлові будинки та пошкоджено цивільну інфраструктуру

Унаслідок нічної атаки Росії на Київську область постраждали семеро людей, серед яких одна дитина. Про це повідомили в ДСНС.

Пошкодження та пожежі зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.

Зокрема, у Фастівському районі постраждали двоє людей. У Бориспільському районі травмовані п’ятеро людей, серед яких одна дитина.

Також у Бориспільському районі рятувальники евакуювали 30 мешканців із багатоповерхового будинку.

Внаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки, квартири, господарчі споруди та автомобілі. У житловому секторі виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.

На місцях працюють рятувальники та психологи ДСНС. До ліквідації наслідків атаки залучені всі служби взаємодії.

Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Фото: ДСНС

