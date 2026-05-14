Російський обстріл Київщини: в області горіли житлові будинки та пошкоджено цивільну інфраструктуру
Унаслідок нічної атаки Росії на Київську область постраждали семеро людей, серед яких одна дитина. Про це повідомили в ДСНС.
Пошкодження та пожежі зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.
Зокрема, у Фастівському районі постраждали двоє людей. У Бориспільському районі травмовані п’ятеро людей, серед яких одна дитина.
Також у Бориспільському районі рятувальники евакуювали 30 мешканців із багатоповерхового будинку.
Внаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки, квартири, господарчі споруди та автомобілі. У житловому секторі виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.
На місцях працюють рятувальники та психологи ДСНС. До ліквідації наслідків атаки залучені всі служби взаємодії.
Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.
Фото: ДСНС
