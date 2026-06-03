Апеляційні та місцеві суди отримають нових суддів: Володимир Зеленський підписав серію указів

Указами Президента до апеляційних та місцевих судів призначено 15 суддів.

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Президент України Володимир Зеленський 2 червня підписав серію указів про призначення 15 суддів до апеляційних, місцевих загальних, адміністративних та господарських судів.

Відповідні кадрові рішення оформлені указами №454/2026–468/2026.

Найбільше призначень відбулося до Запорізького апеляційного суду, де посади суддів отримали Тетяна Кононенко, Лілія Салтан, Лідія Клименко, Дмитро Сакоян, Володимир Нікітін та Дмитро Бредун.

До Чернігівського апеляційного суду призначено Станіслава Черноп’ятова, Олександра Супруна, Максима Гуренка та Андрія Стельмаха.

Крім того, призначено:

Юрія Гломбу — суддею Рівненського окружного адміністративного суду;

Віту Левчук — суддею Костопільського районного суду Рівненської області;

Тетяну Лавренюк — суддею Східного апеляційного господарського суду;

Артура Бєлоусова — суддею Житомирського апеляційного суду;

Богдана Базарника — суддею Нетішинського міського суду Хмельницької області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №454/2026

Про призначення судді

Відповідно до частини пʼятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України постановляю:

Призначити КОНОНЕНКО Тетяну Олександрівну на посаду судді Запорізького апеляційного суду.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 червня 2026 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №455/2026

Про призначення судді

Відповідно до частини пʼятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України постановляю:

Призначити САЛТАН Лілію Геннадіївну на посаду судді Запорізького апеляційного суду.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 червня 2026 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №456/2026

Про призначення судді

Відповідно до частини пʼятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України постановляю:

Призначити КЛИМЕНКО Лідію Володимирівну на посаду судді Запорізького апеляційного суду.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 червня 2026 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №457/2026

Про призначення судді

Відповідно до частини пʼятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України постановляю:

Призначити ГЛОМБА Юрія Олександровича на посаду судді Рівненського окружного адміністративного суду.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 червня 2026 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №458/2026

Про призначення судді

Відповідно до частини пʼятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України постановляю:

Призначити ЧЕРНОПʼЯТОВА Станіслава Володимировича на посаду судді Чернігівського апеляційного суду.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 червня 2026 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №459/2026

Про призначення судді

Відповідно до частини пʼятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України постановляю:

Призначити СУПРУНА Олександра Петровича на посаду судді Чернігівського апеляційного суду.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 червня 2026 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №460/2026

Про призначення судді

Відповідно до частини пʼятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України постановляю:

Призначити САКОЯНА Дмитра Івановича на посаду судді Запорізького апеляційного суду.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 червня 2026 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №461/2026

Про призначення судді

Відповідно до частини пʼятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України постановляю:

Призначити ГУРЕНКА Максима Олександровича на посаду судді Чернігівського апеляційного суду.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 червня 2026 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №462/2026

Про призначення судді

Відповідно до частини пʼятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити ЛЕВЧУК Віту Віталіївну на посаду судді Костопільського районного суду Рівненської області.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 червня 2026 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №463/2026

Про призначення судді

Відповідно до частини пʼятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України постановляю:

Призначити ЛАВРЕНЮК Тетяну Анатоліївну на посаду судді Східного апеляційного господарського суду.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 червня 2026 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №464/2026

Про призначення судді

Відповідно до частини пʼятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України постановляю:

Призначити БЄЛОУСОВА Артура Євгеновича на посаду судді Житомирського апеляційного суду.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 червня 2026 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №465/2026

Про призначення судді

Відповідно до частини пʼятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

Призначити БАЗАРНИКА Богдана Ігоровича на посаду судді Нетішинського міського суду Хмельницької області.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 червня 2026 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №466/2026

Про призначення судді

Відповідно до частини пʼятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України постановляю:

Призначити СТЕЛЬМАХА Андрія Петровича на посаду судді Чернігівського апеляційного суду.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 червня 2026 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №467/2026

Про призначення судді

Відповідно до частини пʼятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України постановляю:

Призначити НІКІТІНА Володимира Володимировича на посаду судді Запорізького апеляційного суду.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 червня 2026 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №468/2026

Про призначення судді

Відповідно до частини пʼятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України постановляю:

Призначити БРЕДУНА Дмитра Сергійовича на посаду судді Запорізького апеляційного суду.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 червня 2026 року

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