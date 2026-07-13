Камеральна перевірка у 2026 році: як вона проходить і коли нараховують штрафи

У ДПС роз'яснили, як проводиться камеральна перевірка податкової звітності, коли платнику надсилають податкове повідомлення-рішення та які документи воно має містити.

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В Україні камеральні перевірки податкової звітності проводяться без участі платника податків і без окремого рішення керівника податкового органу. У ДПС нагадали, як відбувається така перевірка, коли складається акт та в які строки ухвалюється податкове повідомлення-рішення.

Відповідно до Податкового кодексу України, камеральна перевірка проводиться безпосередньо в приміщенні податкового органу. Для її проведення використовуються лише дані, які платник податків зазначив у податковій звітності, а також інформація з державних електронних реєстрів і систем, зокрема системи електронного адміністрування ПДВ, Єдиного реєстру податкових та акцизних накладних, митних декларацій, реєстрів ліцензіатів, а також систем обліку реєстраторів розрахункових операцій.

Згідно з Податковим кодексом, така перевірка здійснюється посадовими особами контролюючого органу без окремого наказу керівника чи направлення на її проведення.

Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність платника. При цьому його згода або особиста присутність під час перевірки не потрібні.

Результати камеральної перевірки оформлюються відповідно до вимог статті 86 Податкового кодексу. Якщо під час перевірки виявлено порушення, податковий орган складає акт у двох примірниках. Його підписують посадові особи, які проводили перевірку, після чого документ реєструється та протягом трьох робочих днів надсилається або вручається платнику податків для ознайомлення та підпису.

Після вручення акта перевірки керівник податкового органу або уповноважена ним особа має 15 робочих днів для ухвалення податкового повідомлення-рішення (ППР). Воно приймається та надсилається платнику у порядку, визначеному Податковим кодексом.

Якщо платник податків подає заперечення до акта перевірки, а також додаткові документи чи пояснення, зокрема ті, що можуть підтвердити відсутність його вини або наявність обставин, які пом'якшують чи виключають фінансову відповідальність, ППР приймається за спеціальною процедурою, передбаченою статтею 86 Податкового кодексу.

У такому випадку рішення ухвалюється керівником контролюючого органу на підставі висновку спеціальної комісії, яка розглядає заперечення платника. Податкове повідомлення-рішення повинно бути прийняте протягом п'яти робочих днів після ухвалення висновку комісією та направлення платнику письмової відповіді.

Форма податкового повідомлення-рішення та порядок його надсилання визначаються Міністерством фінансів України. Такі рішення оформлюються окремо щодо кожного податку, збору, штрафної (фінансової) санкції або пені, якщо вони застосовуються.

Які податкові повідомлення-рішення складає ДПС

Порядок складання та надсилання податкових повідомлень-рішень регулюється наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2015 року №1204, який встановлює вимоги до оформлення таких документів та процедури їх направлення платникам податків.

Відповідний структурний підрозділ контролюючого органу згідно з п. 2 розд. ІІ Порядку №1024 складає ППР, зокрема, за такими формами:

«Р» – у разі виявлення за результатами перевірок завищення або заниження податкових зобов’язань платника податків та/або іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, та застосування за наслідками таких перевірок передбачених ПКУ штрафних (фінансових) санкцій, пов’язаних з таким заниженням (завищенням) податкових та/або інших зобов’язань (крім грошових зобов’язань та/або штрафних (фінансових) санкцій, визначених іншими формами ППР) та пені (крім пені відповідно до ст. 129 ПКУ) (додаток 3 до Порядку №1204);

ст. 129 ПКУ) (додаток 3 до Порядку №1204); «Ш» – у разі застосування штрафних санкцій за порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов’язання/порушення строків зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України від 30.06.2021 №1591-IX «Про платіжні послуги» (додаток 7 до Порядку №1204);

«Про платіжні послуги» (додаток 7 до Порядку №1204); «В1» – у разі завищення заявленої суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, у тому числі якщо заявлені до відшкодування суми податку на додану вартість на момент перевірки відшкодовані платнику податку (додаток 10 до Порядку №1204);

«ПС» – у разі застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення податкового законодавства (крім штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), визначених іншими формами ППР) (додаток 20 до Порядку №1204);

«Н» – за порушення платниками ПДВ граничних строків реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної, визначених ст. 201 ПКУ в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або невиконання ППР: щодо попередження платника податку – продавця контролюючим органом про необхідність складання та/або реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або виправлення помилок під час зазначення обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених п. 201.1 ПКУ (додаток 24 до Порядку №1204);

податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної, визначених ст. 201 ПКУ в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або невиконання ППР: щодо попередження платника податку – продавця контролюючим органом про необхідність складання та/або реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або виправлення помилок під час зазначення обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених п. 201.1 ПКУ (додаток 24 до Порядку №1204); «ПН» – у разі відсутності складання та/або реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом граничних строків, передбачених ст. 201 ПКУ (попередження про необхідність складання та/або реєстрації податкової накладної), виявлення контролюючим органом помилок при визначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної (попередження про необхідність виправлення платником податку – продавцем помилок при визначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної) (додаток 26 до Порядку №1204);

«АН» – за порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації та/або відсутності реєстрації перших примірників акцизних накладних/перших примірників розрахунків коригування до акцизних накладних або відсутності їх складання чи реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних; та/або за відсутність з вини платника акцизного податку реєстрації першого примірника акцизної накладної/першого примірника розрахунку коригування до акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних після спливу 10 календарних днів з дня отримання платником податку ППР про застосування штрафу відповідно до п. 120-2.1 ПКУ; та/або за відсутність з вини платника акцизного податку, який отримав пальне або спирт етиловий, реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних другого примірника акцизної накладної/другого примірника розрахунку коригування протягом більш як 120 календарних днів після граничного терміну реєстрації другого примірника акцизної накладної/розрахунку коригування, визначених ст. 120-2 та 231 ПКУ (додаток 29 до Порядку №1204).

Що обов'язково має містити податкове повідомлення-рішення

Під час оформлення податкового повідомлення-рішення до нього вноситься вся інформація, передбачена формами, затвердженими Порядком №1204.

Кожному ППР присвоюється унікальний номер, який містить, зокрема, порядковий номер документа в межах відповідного територіального органу ДПС та індекс структурного підрозділу, що його оформив.

Крім того, податкове повідомлення-рішення обов'язково має містити детальний розрахунок штрафних (фінансових) санкцій, а також посилання на норми Податкового кодексу України чи іншого законодавства, на підставі яких здійснено такі нарахування. За потреби цей розрахунок оформлюється окремим додатком, який є невід'ємною частиною ППР.

Також до податкового повідомлення-рішення додається розрахунок штрафів і, у визначених законодавством випадках, пені із зазначенням усіх необхідних даних для їх обчислення.

Таким чином, якщо за результатами камеральної перевірки платнику податків нараховано штраф, до податкового повідомлення-рішення обов'язково додається детальний розрахунок суми штрафних санкцій. Такий документ є невід'ємною частиною ППР і має бути наданий разом із ним.

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